Европа планирует значительно понизить выброс CO2

Еврокомиссия опубликовала третий по счету доклад о состоянии энергетического союза и прогрессе, достигнутом начиная с февраля. По словам еврокомиссара по вопросам климата и энергетики Мигеля Ариаса Каньете, энергоснабжение Европы хорошо развивается.

”Использование возобновляемой энергии достигло рекордного уровня, и расходы быстро снижаются. Но для того, чтобы энергоснабжение было доступно в полном объеме, европейская энергетическая инфраструктура должна развиваться в том же направлении так же быстро", — отметил Каньете.

В 2017 году геополитические события вынесли вопросы климата и энергетики на первое место. План США отказаться от Парижского соглашения побудил ЕС взять на себя ведущую роль и усилить синергию своих энергетической и климатической дипломатии.

Доклад подчеркивает, что хотя глобальные изменения в производстве энергии являются настоящим вызовом для Европы, они дают Европе возможность укрепить свою ведущую позицию в сфере перехода на чистую энергию и гарантировать энергетическую безопасность всем своим гражданам.

В дальнейшем, в первую очередь, нужно адаптировать энергетическую инфраструктуру к требованиям изменяющейся энергетической системы. Местные энергосистемы приобретают для граждан большую важность, так как в повседневной жизни все чаще используются электромобили и децентрализованное производство энергии.

Вице-президент ЕК по энергосоюзу Марош Шефчович отметил, что энергетический союз будет сопровождать удача только если его государства-члены будут двигаться вперед сообща и в одном направлении. Цель — закончить создание энергосоюза до 2019года.

Еврокомиссия предложила сосредоточиться в новом списке проектов на основных электрических соединениях и смарт-сетях.