Еврокомиссия ждет комментариев о принятых ”Газпромом” мерах

Еврокомиссия просит всех заинтересованных лиц представить свои заметки относительно принятых ”Газпромом” мер. Цель — найти решения проблемам конкуренции, касающиеся газовых рынков Центральной и Южной Европы.

”Мы полагаем, что благодаря обязательствам ”Газпрома” будут обеспечены свободные поставки газа по конкурентоспособной цене в Центральной и Южной Европе. Они развеивают наши сомнения по части конкуренции, и также заложат фундамент ориентированных на будущее решений, которые согласуются с предписаниями ЕС. Таким образом обязательства ”Газпрома” помогают лучше интегрировать газовые рынки различных областей. Это важно для миллионов европейцев, использующих природный газ для отопления домов и в предпринимательской деятельности. Теперь мы хотим узнать позиции потребителей и иных заинтересованных групп. Они будут основательно взвешены перед принятием окончательного решения”, — отметила европейский комиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.

По словам комиссии, главный вопрос, касающийся Эстонии, заключается в том, что ”Газпром” изолировал газовый рынок Эстонии, и, таким образом, может установить в Эстонию цены значительно выше западноевропейских, прежде всего на сжиженный газ.

Функционирование газового рынка Эстонии в последнее время улучшилось. Несмотря на это, а также на прекращение договора о поставках газа между ”Газпромом” и Эстонией в конце 2015 года, компания занимает ведущую роль на оптовом рынке, и эстонский потребитель покупает газ у ”Газпрома”. Газовый рынок в Эстонии по-прежнему в значительной степени изолирован.

С учетом этого ”Газпром” устанавливает четкие рамки, благодаря которым упростят поставки газа через границу РФ с Эстонией, и это обеспечит эстонского потребителя газом по конкурентоспособной цене.