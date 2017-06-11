Еврокомиссия запросила у ЕС право вносить изменения в соглашения по "Северному потоку-2"

Еврокомиссия запросила у Евросоюза право вносить изменения в соглашения по "Северному потоку-2" в рамках мандата на ведение переговоров, заявил в воскресенье на пресс-конференции еврокомиссар по энергетике Марош Шефчович.

Еврокомиссия запросила мандат на ведение переговоров с Россией по реализации проекта "Северный поток-2".

"Этот мандат был одобрен комиссией только в пятницу после обеда. Теперь мы должны представить этот мандат государствам-участницам", — сказал он.

"У нас есть право не только участвовать в дебатах, но и предлагать определенные добавки в текст (соглашений по "Северному потоку-2" — ИФ), — отметил Шефчович. — Для этого потребуется поддержка большинства стран ЕС для этого мандата".

По словам европейского чиновника, он обсудил уже этот мандат с министром энергетики России Александром Новаком.

Шефчович также сообщил, что Россия и Еврокомиссия обсудят проект "Северный поток-2" и мандат ЕК на ведение переговоров по этому проекту в сентябре.

"Я полностью понимаю позицию министра энергетики РФ Александра Новака, — сказал он. — Россия должна тщательно изучить мандат, и мы решили, что обсудим этот вопрос более подробно, надеюсь, уже в сентябре".