Еврокомиссия заполнит пробелы в обмене информацией, чтобы лучше защищать граждан ЕС

Вчера, 12 декабря, Еврокомиссия предложила модернизировать связанные с безопасностью и управлением границей и миграции инфосистемы, чтобы обеспечить их разумное и эффективное совместное действие и заполнить пробелы в обмене информацией между правоохранительными органами.

С помощью мер сделают возможным обмен информацией и общее пользование данными между различными системами и обеспечат, чтобы погранохрана и полиция получали всегда и везде необходимую для выполнения своих задач информацию. В то же время обеспечат выполнение самых строгих требований по защите данных и полное соблюдение основных прав. Этим предложением улучшат управление внешними границами и внутреннюю безопасность ЕС, чтобы в контексте недавних проблем с безопасностью и миграцией увеличить защищенность граждан ЕС.

"В защите от терроризма и спасении жизней наших граждан имеет значение прежде всего скорость. Сейчас европейские инфосистемы в области безопасности и управления границей действуют отдельно, что замедляет правоохранительную деятельность. Если наше предложение реализуют, они станут полностью способными к совместному функционированию. Это позволило бы правоохранительным органам всего ЕС получать напрямую и быстро всю необходимую для их работы информацию", — отметил первый вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

Сейчас инфосистемы ЕС не способны к совместному функционированию. Данные фиксируют в не соединенных между собой системах, поэтому они раздробленные и необходимую информацию трудно получить. Это создает опасность, что часть информации останется без внимания и использующие мошенничество с идентитетом или несколько имен террористы избегут обнаружения. А это ставит под угрозу внутреннюю безопасность ЕС и затрудняет управление границами и миграцией. Запланированными вчера мерами эти пробелы заполнят и обеспечат, чтобы погранохрана и полиция получали полную, точную и надежную информацию. Создадут новые средства, которые помогут лучше обнаруживать опасных людей не только тогда, когда они пересекают границу ЕС, но и тогда, когда они путешествуют в Шенгенской зоне.

Представленным вчера предложением создадут среди прочего европейский поисковый портал, который является, так сказать, решением одного пункта обслуживания на экране компьютера каждого проверяющего удостоверяющие личность документы пограничника и полицейского. Вместо того, чтобы обдумывать, какую базу данных следует использовать в конкретной ситуации, чиновники смогут подать запрос сразу в несколько инфосистем ЕС.

Также учреждения смогут проще обнаруживать использующих несколько имен и выступать против мошенничеств с идентитетом. Единая услуга сравнения позволит сравнивать имеющиеся в различных базах данных биометрические данные, например, отпечатки пальцев и изображения лиц, и идентифицировать имеющуюся в различных инфосистемах ЕС информацию. Единое хранилище идентичности личностей позволит получать биографические и биометрические данные (например, имя и дату рождения) о гражданах третьих стран, чтобы их надежно опознать.

Для доступа чиновников, занимающихся профилактикой, обнаружением, расследованием и привлечением к ответственности терроризма и других тяжких преступлений, к рассматривающей граждан третьих стран информации в других системах, кроме правоохранительных, введут двухступенчатый подход. В соответствии с ним, прежде всего в ответ на запрос будут отправлять только сообщение о наличии или отсутствии совпадений с запросом. Чиновники правоохранительных органов смогут ходатайствовать о доступе к необходимой информации только при наличии совпадения с запросом, учитывая все нормы и защитные меры. Для того, чтобы обеспечить, чтобы имеющаяся в распоряжении погранохраны и полиции информация была полной и точной, создадут также механизмы проверки качества данных.