Еврокомиссия взяла курс на усиление политики молодежи, образования и культуры

Помимо прочего, предложения содержат планы по введению общеевропейского ученического билета. Билет призван облегчить образовательную миграцию путем уменьшения административной нагрузки и расходов как для студентов, так и для образовательных учреждений. Комиссия планирует ввести общеевропейские ученические билеты к 2021 году.

Подчеркивается и уже проведенная работа по выработке концепции университетов Европы, которые образуют единую сеть, содействующую сотрудничеству путем долгосрочных стратегий между институтами.

Представленный пакет охватывает и предложения по принятию представленной советом рекомендации по созданию качественной системы начального образования и услуг по присмотру за детьми и взаимной синхронизации дипломов о высшем образовании и аттестатов об окончании средней школы и результатов обучения за границей. Говорится и о том, что обучение иностранному языку на хорошем уровне должно стать доступнее большему количеству молодых людей.

Задачей нового плана по сфере культуры является увеличение осведомленности о культурном наследии Европы и использование максимального количества предоставляемых культурой возможностей для создания более вовлекающего и справедливого союза, поддержки инновативности, развития созидательной способности, обеспечения рабочих мест и экономического роста и укрепления внешних отношений ЕС.

Также сегодня были обнародованы результаты исследования Евробарометра о мнении европейцев относительно основных инициатив по созданию общеевропейского образовательного пространства. Выяснилось, что в каждой стране более девяти респондентов из десяти считает наличие такого пространства необходимым. 84% опрошенных молодых людей отметили, что хотели бы больше использовать выученный язык, и 77% отметили, что хотели бы выучить еще какой-нибудь язык.