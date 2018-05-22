22.05.2018, 22:00

Еврокомиссия взяла курс на усиление политики молодежи, образования и культуры

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rus.delfi.ee
EST
Tartu Ülikooli peahoone 20.02.17
Tartu Ülikooli peahoone Foto: Anni Õnneleid

Сегодня Европейская комиссия представила ряд мер, направленных на установление основ для создания к 2025 году общеевропейского образовательного пространства. Также был обнародован новый план по молодежной стратегии и сфере культуры, сообщает представительство Еврокомиссии в Эстонии.

Инициатива призвана усилить учебную миграцию, создать новые возможности для получения образования, предоставить молодежи больше влияния, побудить ее к участию в общественной жизни и демократии и лучше использовать культурные возможности для продвижения в Европе социального прогресса и экономического роста.

”Политика образования, культуры и молодежи занимает важную роль в строительстве крепкой, конкурентоспособной и единой Европы. Наряду с принятым в январе первым пакетом мер представленные сегодня предложения показывают, что комиссия проводит серьезную работу для достижения вместе со странами-участницами поставленных целей. Эти меры помогут проложить дорогу в сторону создания европейского образовательного пространства, укрепляя при этом идентитет Европы и создавая новые возможности для людей, прежде всего, для молодежи”, — отметил еврокомиссар по образованию, культуре, молодежи и спорту Тибор Наврацис.

Помимо прочего, предложения содержат планы по введению общеевропейского ученического билета. Билет призван облегчить образовательную миграцию путем уменьшения административной нагрузки и расходов как для студентов, так и для образовательных учреждений. Комиссия планирует ввести общеевропейские ученические билеты к 2021 году.

Подчеркивается и уже проведенная работа по выработке концепции университетов Европы, которые образуют единую сеть, содействующую сотрудничеству путем долгосрочных стратегий между институтами.

Представленный пакет охватывает и предложения по принятию представленной советом рекомендации по созданию качественной системы начального образования и услуг по присмотру за детьми и взаимной синхронизации дипломов о высшем образовании и аттестатов об окончании средней школы и результатов обучения за границей. Говорится и о том, что обучение иностранному языку на хорошем уровне должно стать доступнее большему количеству молодых людей.

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Задачей нового плана по сфере культуры является увеличение осведомленности о культурном наследии Европы и использование максимального количества предоставляемых культурой возможностей для создания более вовлекающего и справедливого союза, поддержки инновативности, развития созидательной способности, обеспечения рабочих мест и экономического роста и укрепления внешних отношений ЕС.

Также сегодня были обнародованы результаты исследования Евробарометра о мнении европейцев относительно основных инициатив по созданию общеевропейского образовательного пространства. Выяснилось, что в каждой стране более девяти респондентов из десяти считает наличие такого пространства необходимым. 84% опрошенных молодых людей отметили, что хотели бы больше использовать выученный язык, и 77% отметили, что хотели бы выучить еще какой-нибудь язык.

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