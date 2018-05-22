Еврокомиссия взяла курс на усиление политики молодежи, образования и культуры

Сегодня Европейская комиссия представила ряд мер, направленных на установление основ для создания к 2025 году общеевропейского образовательного пространства. Также был обнародован новый план по молодежной стратегии и сфере культуры, сообщает представительство Еврокомиссии в Эстонии.
Инициатива призвана усилить учебную миграцию, создать новые возможности для получения образования, предоставить молодежи больше влияния, побудить ее к участию в общественной жизни и демократии и лучше использовать культурные возможности для продвижения в Европе социального прогресса и экономического роста.
”Политика образования, культуры и молодежи занимает важную роль в строительстве крепкой, конкурентоспособной и единой Европы. Наряду с принятым в январе первым пакетом мер представленные сегодня предложения показывают, что комиссия проводит серьезную работу для достижения вместе со странами-участницами поставленных целей. Эти меры помогут проложить дорогу в сторону создания европейского образовательного пространства, укрепляя при этом идентитет Европы и создавая новые возможности для людей, прежде всего, для молодежи”, — отметил еврокомиссар по образованию, культуре, молодежи и спорту Тибор Наврацис.