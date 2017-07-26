Еврокомиссия вынесла последнее предупреждение Венгрии, Польше и Чехии по поводу приема беженцев

Европейская комиссия (ЕК) направила в среду властям Венгрии, Польши и Чехии предупреждение за отказ размещать у себя мигрантов по общеевропейским квотам. Как сообщается на сайте ЕК, если эти страны не направят ответ в течение месяца или представят неубедительные доводы в защиту своей позиции, следующим шагом европейских властей станет обращение в Суд ЕС.

"Еврокомиссия направила сегодня обоснованные доводы Чехии, Венгрии и Польше в связи с неисполнением их законных обязанностей по расселению (мигрантов — прим. ТАСС), — цитирует ТАСС сообщение ЕК. — Несмотря на неоднократные призывы к действию и началу официального разбирательства в прошлом месяце, эти три государства продолжают нарушать свои законные обязательства и демонстрируют безразличие перед их обещаниями Греции, Италии и прочим странам — членам ЕС".

Рассылка "обоснованных доводов" является вторым этапом официальной процедуры, предусмотренной законами ЕС. Она была запущена 15 июня этого года, когда Еврокомиссия разослала властям упомянутых стран формальные уведомления. В ЕК установили крайний срок для выполнения требований всего в один месяц, хотя данная процедура предусматривает двухмесячный дедлайн.

Осенью 2015 года страны ЕС приняли решение о расселении на своей территории 160 тыс. африканских беженцев, которые находились на тот момент в Греции и Италии. Квоты распределялись пропорционально населению остальных членов европейского сообщества. Венгрия выступала против этого решения, но Еврокомиссия обязала ее принять 1300 человек. В настоящее время против выполнения миграционных квот выступают страны Вишеградской группы — Венгрия, Польша, Словакия и Чехия.