20.12.2017, 20:44

Еврокомиссия выделит Эстонии пособие в связи с исключительными погодными условиями

 (2)
rus.delfi.ee
EST
Еврокомиссия выделит Эстонии пособие в связи с исключительными погодными условиями
Foto on illustratiivne.Foto: Arvi Kriis

Еврокомиссия выделит Эстонии из сельскохозяйственных фондов Евросоюза пособие в размере 1,34 миллиона евро, чтобы помочь сельхозпроизводителям, которые этой осенью столкнулись с исключительными дождями. Комиссия осведомлена об этих особенно неблагоприятных условиях и поэтому выполняет обещание президента Жан-Клода Юнкера поддерживать понесших ущерб сельхозпроизводителей.

Вдобавок к экстремальным погодным условиям во время уборки урожая (с августа по октябрь 2017 года), раннее начало зимы, которое принесло с собой снег и низкую температуру воздуха, сделало условия посева исключительно неблагоприятными. Поэтому большая часть текущего и предстоящего зимнего посева на 2018/2019 маркетинговый год не была сделана. Не полученный из-за этого доход причиняет действующим в пострадавших районах сельхозпроизводителям исключительно большой ущерб.

Предоставляемая Эстонии помощь — это часть пакета помощи в 15 млн евро, который распределяют между тремя странами Балтии и Финляндией. Всем четырем странам-членам обещают выплатить вдобавок к получаемым из средств Евросоюза деньгам 100% дополнительного пособия. Страны-члены должны использовать пособие ЕС к 30 сентября 2018 года.

Читайте также:
81 000€
Tallinn, Квартира
319 000€
Tallinn, Коммерческий
199 000€
Tallinn, Часть дома
105 000€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
93 000€
Tallinn, Квартира
126 500€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
99 900€
Tallinn, Квартира
138 000€
Tallinn, Квартира
138 900€
Tallinn, Квартира
275 000€
Tallinn, Квартира
229 900€
Tallinn, Квартира
174 900€
Tallinn, Квартира
99 900€
Tallinn, Квартира
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии