Еврокомиссия выделит Эстонии пособие в связи с исключительными погодными условиями

Еврокомиссия выделит Эстонии из сельскохозяйственных фондов Евросоюза пособие в размере 1,34 миллиона евро, чтобы помочь сельхозпроизводителям, которые этой осенью столкнулись с исключительными дождями. Комиссия осведомлена об этих особенно неблагоприятных условиях и поэтому выполняет обещание президента Жан-Клода Юнкера поддерживать понесших ущерб сельхозпроизводителей.

Вдобавок к экстремальным погодным условиям во время уборки урожая (с августа по октябрь 2017 года), раннее начало зимы, которое принесло с собой снег и низкую температуру воздуха, сделало условия посева исключительно неблагоприятными. Поэтому большая часть текущего и предстоящего зимнего посева на 2018/2019 маркетинговый год не была сделана. Не полученный из-за этого доход причиняет действующим в пострадавших районах сельхозпроизводителям исключительно большой ущерб.

Предоставляемая Эстонии помощь — это часть пакета помощи в 15 млн евро, который распределяют между тремя странами Балтии и Финляндией. Всем четырем странам-членам обещают выплатить вдобавок к получаемым из средств Евросоюза деньгам 100% дополнительного пособия. Страны-члены должны использовать пособие ЕС к 30 сентября 2018 года.