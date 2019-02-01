Еврокомиссия: в случае миграционного кризиса помощь придет в Эстонию за 10 дней

По словам Юлле Вяйн, советника Отдела политики пограничной охраны Министерства внутренних дел, миграционный кризис 2015 года побудил Европейскую комиссию в значительной мере повысить эффективность Европейской службы пограничной и береговой охраны. ”Например, в случае возникновения внезапного существенного давления на восточную границу Эстонии мы имеем возможность обратиться за помощью к Европейской службе пограничной и береговой охраны. При возникновении потребности в такой помощи она будет предоставлена в течение десяти дней. Однако не следует забывать о том, что любые действия этой службы ЕС требуют и нашего согласия”, — пояснила Вяйна. Кроме того, расширенный мандат Европейской службы пограничной и береговой охраны впредь позволит проводить профилактические операции в третьих странах — например, на севере Африки, где находятся многочисленные миграционные очаги. Таким образом мы сможем удерживать миграционное давление по возможности далеко от границ ЕС.

По словам Аймара Кёсса, полицейского советника бюро интегрированного управления границами Департамента полиции и погранохраны, Департамент полиции и погранохраны также готов при необходимости взять на вооружение дополнительные меры обеспечения безопасности как внешних, так и внутренних границ. ”Мы продолжаем заниматься обучением резервных должностных лиц и проводим учения, чтобы в кризисной ситуации в нашем распоряжении было достаточное количество обладающих соответствующим опытом людей. Участие в деятельности FRONTEX обеспечило многих наших сотрудников ценным опытом по решению миграционного кризиса на внешних границах стран-членов Европейского союза. Залог безопасности границы, в частности, заключается в сотрудничестве с другими странами — в этом вопросе крайне важно эффективное сотрудничество в первую очередь с ближайшими соседями и партнерами в ЕС, но немаловажным является также совместная работа с погранохраной Российской Федерации. Чтобы положить конец преступной сети торговли людьми, простиравшейся через Россию до самой Польши, потребовалось сотрудничество между Эстонией, Латвией, Литвой и Польшей”, — Кёсс привел пример важности трансграничного сотрудничества.

Сотрудничество между Эстонией и Латвией будет играть огромную роль, если потребуется временно восстановить пограничный контроль между нашими странами. ”Это, конечно, уже абсолютно крайний вариант. Кроме того, такая мера обошлась бы очень недешево — восстановление пограничного контроля на южной границе в месяц стоило бы налогоплательщику 2 миллиона евро”, — прокомментировала Юлле Вяйна.

По словам Кейта Касеметса, главы представительства Европейской комиссии в Эстонии, не следует забывать, что страны сталкиваются с широким спектром вызовов вследствие географического разнообразия внешних границ ЕС. ”Эстония в данный момент не стоит перед дилеммой — позволить ли людям утонуть или прийти им на помощь. Естественно, в таком случае людей следует доставить на берег и заняться этим вопросом”, — заявил Касеметс. В то же время, по словам Касеметса, сложность заключается в высылке мигрантов, ведь в первую очередь нужно доказать, из какой страны приехал человек, а затем, в зависимости от наличия или отсутствия договора о депортации со страной происхождения, изыскать возможность по обеспечению безопасного возвращения человека на родину. Несмотря на сложность этого вопроса повышение эффективности депортации является одним из приоритетов Европейского союза.