Еврокомиссия: в еврозоне продолжается экономический рост. Каковы его причины в Эстонии?

В прогнозе Еврокомиссии, опубликованном 7 февраля, значится, что показатели экономического роста в еврозоне и ЕС превышают прогнозы прошлого года: продолжается тенденция роста, которой предшествовало восстановление.

Так, в 2017 году экономический рост стран ЕС и еврозоны составил ориентировочно 2,4%, что за последние десятилетие — самый высокий показатель. Схожий темп роста должен сохраниться и в 2018, и в 2019 годах. Рост экономики Эстонии, который в прошлом году достиг примерно 4,3%, предположительно в два грядущих года замедлится.

По словам европейского комиссара по экономике и финансовым делам Пьера Московиси, в 2018 год экономика Европы вступила в хорошем состоянии. "Еврозона наслаждается экономическим ростом, который в последний раз видели до финансового кризиса. Безработица и дефициты бюджетов снижаются, наконец-то начали заметно увеличиваться и инвестиции", — отметил он.

Невероятно быстрый рост экономики Эстонии в ушедшем году был частично вызван и одноразовыми факторами — увеличение инвестиций от ЕС, а также оживление энергетического сектора, вызванное общемировым повышением цен на энергию. Благодаря способствующим росту внешним факторам и внутреннему потреблению значительный экономический рост, как предполагается, продолжится и в течение последующих двух лет, однако, следует ожидать его замедления.

Налоговые реформы, вступившие в силу в текущем году, предположительно станут причиной увеличения частного потребления, которое, однако, частично ограничит резкое поднятие акцизов.

Инфляция в еврозоне, в соответствии прогнозами ЕК, составит 1,5% в 2018 году, и 1,6% — в 2019.