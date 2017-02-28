Еврокомиссия: в Эстонии растет неравенство доходов, хотя рынок труда в порядке

Еврокомиссия опубликовала ежегодный анализ экономической и социальной ситуации в государствах-членах Евросоюза. Согласно оценке ЕК, в Эстонии нет макроэкономического дисбаланса, государственный бюджет соответствует бюджетным правилам ЕС.

Анализ также показал, рынок труда в Эстонии — один из лучше всего функционирующих в ЕС, но уменьшение трудоспособного населения и продолжающийся рост расходов на оплату труда, превышающий рост производительности, могут понизить конкурентоспособность страны.

Так как небольшая и открытая экономика Эстонии в значительной степени зависит от внешних цен, сильный рост зарплат отражается в снижении корпоративной рентабельности, что может отпугнуть инвестиции, в первую очередь в секторе обрабатывающей промышленности.

Основные проблемы, затормаживающие рост производительности и потенциальный экономический рост — недостаточные инвестиции в развитие технологий и недостаточный маркетинг научных инноваций в реальном секторе экономики. В экономике Эстонии доминирует традиционные экономические секторы, где доля исследований и разработок мала.

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Отсутствие равноправия, относительная бедность и социальная изоляция постепенно выросли в эстонском обществе. За последние годы увеличилось неравенство доходов и значительно превышает средний показатель по ЕС. Рост пособий, в первую очередь пенсий, социальных пособий и пособий по безработице, отстает от роста рыночных доходов.

Эстония улучшила предоставление качественных социальных услуг на местном уровне, успешно продвигаются реформы местных самоуправлений. Однако мало прогресса было достигнуто в сокращении гендерного неравенства в оплате труда.

После обсуждения анализа в Совете Европейского союза, Еврокомиссия проведет с государствами-членами ЕС двусторонние встречи. Вице-президенты и еврокомиссары посетят страны ЕС, чтобы встретиться с правительствами, парламентами, социальными партнерами и другими заинтересованными сторонами, которых нужно активно привлечь к подготовке и внедрения государственных реформ.