Еврокомиссия увеличит усилия в борьбе с призывами к терроризму в интернете

Еврокомиссия представила предназначенные для онлайн-платформ рекомендации и принципы того, как усилить предотвращение и борьбу с незаконным интернет-контентом, призывающим к ненависти, насилию и терроризму.

Распространение призывающего к ненависти, насилию и терроризму в интернет становится все масштабнее, представляет опасность для граждан ЕС и подрывает их доверие к интернет-среде.

В качестве первого шага ЕК предлагает методы того, как быстро вычислить и устранить подобный контент, а также избежать его новой публикации и загрузки. Кроме прочего онлайн-платформы должны сотрудничать с государственными учреждениями и создать контактные каналы.

Для более быстрого распознавания незаконного контента предлагается сотрудничать с заслуживающими доверие ововещателями, т.е. специалистами, имеющими знания о том, что представляет из себя подобный контент.

Также следует разработать технологии выявления данного контента и облегчить способы того, как интернет-пользователи могут сообщать о нем.

ЕК также предлагает установить конкретные сроки для удаления незаконного контента, особенно в случае с призывом к терроризму. Интернет-платформы должны объяснять своим пользователям правила и быть прозрачными, показывая количество и тип полученных сообщений.

Платформы должны принять меры, чтобы убедить пользователей отказаться от повторной загрузки нелегального контента. Для избежания повторной загрузки комиссия советует разработать автоматические средства контроля.

ЕК собирается до мая 2018 года тщательно следить за шагами, предпринимаемыми интернет-платформами, и оценивать необходимость дополнительных мер.