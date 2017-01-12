10 декабря Еврокомиссия представила политические и правовые решения, при помощи которых будет ускорено развитие информационной экономики ЕС. Это — часть стратегии единого дигирынка, представленная в мае 2015 года.

”Данные должны передаваться свободно из одного места в другое и через границы, в едином инфопространстве. В Европе преградой для передачи данных и доступа к ним являются как правила локализации, так и иные технические и правовые преграды. Если мы хотим, чтобы наша информационная экономика помогла бы ускорить экономический рост и создать рабочие места, надо использовать данные. А чтобы стало возможным их использование, они должны быть доступны и проанализированы. Нам необходим согласованный общеевропейский подход, чтобы по максимуму использовать возможности информации, а также составить сильные предписания европейского уровня для защиты неприкосновенности личных данных и частной жизни”, — объяснил ответственный за создание единого дигирынка вице-президент Еврокомиссии Андрус Ансип.

В сообщении комиссии трактуют предписания и правовые нормы стран-членов, которые мешают свободной передачи данных, а также предлагают возможности устранения необоснованных и непропорциональных ограничений, связанных с локализацией данных. Устранение имеющихся требований локализации понизило бы стоимость услуг передачи данных, в то же время расширяя их использование и выбор. Также в сообщении освещены правовые вопросы, связанные с доступом к данным, а также с их предоставлением и переносом; кроме того, в нем пишут об ответственности, связанной с информационной продукцией и услугами.