17.05.2017, 22:10

Еврокомиссия упростила инструкции по инвестициям публичного сектора

 (2)
rus.delfi.ee
EST
Margrethe Vestager.Euroopa Komisjon.Konkurentsivolinik.Brüssel
Margrethe Vestager.Euroopa Komisjon.Konkurentsivolinik.BrüsselFoto: Vallo Kruuser

Сегодня Европейская комиссия одобрила новые инструкции по оказанию государственной помощи, которые упростят инвестирование общественного сектора в порты, аэропорты, культуру и располагающиеся на окраинах территории.

Целью изменений является облегчить процесс инвестиций публичного сектора, способствующих созданию новых рабочих мест и экономическому росту, сохранив при этом конкуренцию.

Еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер сказала: ”Мы желаем добиться того, чтобы предприятия могли максимально продуктивно конкурировать на едином рынке при равных условиях. Европейские предписания по оказанию государственной помощи одинаковы для всех стран-участниц. Сегодняшние изменения призваны сэкономить странам-участницам время и силы при инвестировании в порты и аэропорты, а также культуру и регионы на окраинах, сохраняя при этом конкуренцию. Они позволят комиссии обращать больше внимания на меры государственной помощи, оказывающие более существенное влияние на конкуренцию на едином рынке”.

Читайте также:

Постановление об общем групповом исключении от 2014 года давало странам-участницам возможность внедрять некоторые меры государственной помощи без предварительного согласия комиссии, поскольку они с большой долей вероятности не привели бы к искажению конкуренции. Исходя из этого, сейчас около 95% внедренных странами-участниками мер государственной помощи (в общей сложности около 28 млн евро ежегодно) освобождены от обязательства по оповещению.

После проведения двух публичных консультаций комиссия расширила сферу регуляции данного постановления в отношении портов и аэропортов.

Если говорить об аэропортах, то теперь страны-участницы с полной правовой уверенностью могут без предварительного контроля со стороны комиссии совершать инвестиции в региональные аэропорты с годовым пассажирским объемом до 3 млн. Это облегчит процесс инвестирования публичного сектора в более чем 420 аэропортов по всему ЕС (что составляет около 13% от общего объема авиасообщения).

Постановление позволяет также учреждениям покрывать расходы на деятельность маленьких аэропортов (до 200 000 пассажиров в год). На данный момент маленькие аэропорты составляют почти половину всех аэропортов ЕС, но через них проиходит всего 0,75% от общего объема авиасообщения. Данные аэропорты могут внести существенный вклад в региональное транспортное сообщение, с большой долей вероятности не исказив при этом конкуренцию.

Если говорить о портах, то теперь страны-участницы с полной правовой уверенностью могут без предварительного контроля со стороны комиссии делать инвестиции в морские порты в размере до 150 млн евро и в материковые — в размере до 50 млн евро. Постановление позволяет учреждениям покрывать также расходы на дноуглубительные работы.

Постановление содержит еще некоторые упрощения в других сферах. Далее комиссия будет рассматривать лишь более крупные случаи государственной помощи, связанной с проектами в сфере культуры и нецелевыми спортивными площадками.

Кроме того, был упрощен порядок возмещения учреждениям публичного сектора дополнительных расходов, связанных с их деятельностью на окраинах ЕС. Задача инициативы заключается в уменьшении административной нагрузки на учреждения. Поправки вступят в силу на двадцатый день после публикации в официальном вестнике ЕС. С документом можно ознакомиться по ссылке.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии