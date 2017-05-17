Еврокомиссия упростила инструкции по инвестициям публичного сектора

Сегодня Европейская комиссия одобрила новые инструкции по оказанию государственной помощи, которые упростят инвестирование общественного сектора в порты, аэропорты, культуру и располагающиеся на окраинах территории.

Целью изменений является облегчить процесс инвестиций публичного сектора, способствующих созданию новых рабочих мест и экономическому росту, сохранив при этом конкуренцию.

Еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер сказала: ”Мы желаем добиться того, чтобы предприятия могли максимально продуктивно конкурировать на едином рынке при равных условиях. Европейские предписания по оказанию государственной помощи одинаковы для всех стран-участниц. Сегодняшние изменения призваны сэкономить странам-участницам время и силы при инвестировании в порты и аэропорты, а также культуру и регионы на окраинах, сохраняя при этом конкуренцию. Они позволят комиссии обращать больше внимания на меры государственной помощи, оказывающие более существенное влияние на конкуренцию на едином рынке”.

Постановление об общем групповом исключении от 2014 года давало странам-участницам возможность внедрять некоторые меры государственной помощи без предварительного согласия комиссии, поскольку они с большой долей вероятности не привели бы к искажению конкуренции. Исходя из этого, сейчас около 95% внедренных странами-участниками мер государственной помощи (в общей сложности около 28 млн евро ежегодно) освобождены от обязательства по оповещению.

После проведения двух публичных консультаций комиссия расширила сферу регуляции данного постановления в отношении портов и аэропортов.

Если говорить об аэропортах, то теперь страны-участницы с полной правовой уверенностью могут без предварительного контроля со стороны комиссии совершать инвестиции в региональные аэропорты с годовым пассажирским объемом до 3 млн. Это облегчит процесс инвестирования публичного сектора в более чем 420 аэропортов по всему ЕС (что составляет около 13% от общего объема авиасообщения).

Постановление позволяет также учреждениям покрывать расходы на деятельность маленьких аэропортов (до 200 000 пассажиров в год). На данный момент маленькие аэропорты составляют почти половину всех аэропортов ЕС, но через них проиходит всего 0,75% от общего объема авиасообщения. Данные аэропорты могут внести существенный вклад в региональное транспортное сообщение, с большой долей вероятности не исказив при этом конкуренцию.

Если говорить о портах, то теперь страны-участницы с полной правовой уверенностью могут без предварительного контроля со стороны комиссии делать инвестиции в морские порты в размере до 150 млн евро и в материковые — в размере до 50 млн евро. Постановление позволяет учреждениям покрывать также расходы на дноуглубительные работы.

Постановление содержит еще некоторые упрощения в других сферах. Далее комиссия будет рассматривать лишь более крупные случаи государственной помощи, связанной с проектами в сфере культуры и нецелевыми спортивными площадками.

Кроме того, был упрощен порядок возмещения учреждениям публичного сектора дополнительных расходов, связанных с их деятельностью на окраинах ЕС. Задача инициативы заключается в уменьшении административной нагрузки на учреждения. Поправки вступят в силу на двадцатый день после публикации в официальном вестнике ЕС. С документом можно ознакомиться по ссылке.