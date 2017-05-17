Еврокомиссия: страны ЕС должны увеличить темпы перераспределения беженцев

Согласно вчерашнему отчету Еврокомиссии, в 2017 году уже перераспределено почти столько же человек, сколько за весь 2016 год. Всего перемещено 18 418 человек, из них 122 в Эстонию.

Отмечается, что несмотря на успех, нынешний темп все же слишком медленный для достижения поставленных целей и обеспечения перераспределения в ближайшие месяцы всех соответствующих требованиям людей, сообщает представительство Еврокомиссии в Эстонии.

„Достигнутые к настоящему моменту результаты показывают, что при наличии у стран-участниц желания и решимости перемещение всех возможно. Достигнуть целей программы не получится усилиями только лишь отдельных стран-участниц. Правовая, политическая и моральная солидарность не могут быть истолкованы двояко. Я призываю страны-участницы, которые пока не делали этого систематически, без промедления начать исполнять свои обязательства”, — сказал еврокомиссар по миграционным вопросам Димитрис Аврамопулос.

Большинство стран-участниц к настоящему моменту действуют активно и исправно исполняют свои обязательства. К странами, не переместивших к себе беженцев, относятся Венгрия, Польша и Австрия. Кроме того, Чехия уже около года не принимает участие в программе.

В связи с этим представленные во вчерашнем отчете рекомендации касаются, прежде всего, данных стран, хотя некоторые советы даются и остальным государствам с целью повышения эффективности внедрения миграционной программы. Кроме прочего, комиссия отмечает, что Эстонии в сотрудничестве с Италией необходимо найти удовлетворяющее обе стороны решение в вопросе организации дополнительного интервьюирования беженцев, чтобы можно было начать перераспределение как можно быстрее.

На данный момент в Греции зарегистрировано 12 400 ходатайствующих о перераспределении, и, скорее всего, данная цифра существенно не изменится, однако Италия все еще должна обеспечить регистрацию всех отвечающих условиям перераспределения людей. Вдобавок к уже зарегистрированным в Италии 2 500 кандидатам на перераспределение, предположительно, будет зарегистрировано еще 700, а также более 1100 прибывших в Италию в 2017 году эритрейцев. Поскольку общее количество находящихся в этих двух странах отвечающих условиям перераспределения людей намного меньше предусмотренного решением совета, то совершенно возможно переместить всех их уже к сентябрю 2017 года, если страны-участницы покажут в процессе исполнения совместных договоренностей политическое желание и волю.

По части переселения страны-участницы оказались более успешными: к настоящему моменту безопасную и законную возможность переселиться получили 16 163 человека, что составляет более двух третей от условленных 22 504. Несмотря на то, что некоторые страны, в том числе Эстония, уже выполнили свое обязательство, степень вклада у всех была разная. Девять стран (Болгария, Кипр, Греция, Хорватия, Мальта, Польша, Румыния, Словакия и Словения) еще даже не начали переселения.

По-прежнему можно говорить об увеличении темпов переселения в Турции и общего количества переселенных людей. Несмотря на заметные успехи, те страны, которые еще далеки от достижения своих целей или еще не приступили к переселению в рамках программы ЕС, должны прилагать больше усилий.