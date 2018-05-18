18.05.2018, 14:50

Еврокомиссия сделает дорожное движение более безопасным и экологичным


rus.delfi.ee
EST
Raskeveokid Põrguvälja liiklussõlmes
Raskeveokid Põrguvälja liiklussõlmesFoto: Ilmar Saabas

Вчера Европейская комиссия представила третий пакет мер на тему дорожного движения, целью которого является максимально обезопасить для европейцев движение, сделать транспортные средства более экологичными, найти более совершенные технологические решения и поддержать конкурентоспособность экономики ЕС, сообщает представительство Еврокомиссии в Эстонии.

Уполномоченная на внутреннему рынку, промышленности и предпринимательству Эльжбета Бьенковска отметила, что причиной 90% аварий на дорогах является человеческий фактор. ”Представленные сегодня новые обязательные системы безопасности помогут уменьшить количество несчастных случаев и прокладывают дорогу к самоуправляемым объединенным автоматическим системам”, — сказала она. Несмотря на то, что с 2001 года количество смертей в ДТП уменьшилось более чем вполовину, в 2017 году на дорогах ЕС погибло 25 300 человек и еще 135 000 серъезно пострадали. Комиссия предложила снабдить новые модели транспортных средств усовершенствованными системами безопасности. Кроме того, комиссия поможет странам-участницам в систематическом выявлении опасных участков дорог и более эффективном направлении инвестиций. Долгосрочной целью ЕС является снижение к 2050 году числа человеческих жертв и серьезно пострадавших практически к нулю.

Отвечающий за сферу климатических мер и энергетической политики Мигель Ариас Каньете сказал, что все секторы экономики должны содействовать исполнению климатических обязательств, следующих из Парижских соглашений. ”Именно поэтому мы впервые вносим предложения по нормам ЕС, целью которых является увеличения топливной эффективности и уменьшение выбросов от новых тяжеловесных грузовых транспортных средств. При помощи этих норм промышленность Европы получит возможность укрепить свою нынешнюю позицию лидера в сфере инновационных технологических решений”, — сказал он.

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Для уменьшения выборов углекислого газа (CO2) комиссия предложила впервые установить соответствующие нормы для тяжеловесных грузовых транспортных средств. В 2025 году выброс CO2 для новых грузовых автомобилей должен быть на 15% меньше, чем в 2019 году. Согласно предложению, к 2030 году этот показатель должен быть как минимум на 30% меньше, чем в 2019 году. Также это позволит фирмам благодаря снижению топливного потребления уменьшить и расходы (25 000 евро за пять лет). Для еще большего уменьшения выбросов, комиссия облегчит процесс конструирования аэродинамических грузовиков, уточнит маркировку шин и подготовит план по созданию системы экологичных аккумуляторов.

Автомобили и другие транспортные средства все чаще снабжаются системой помощи водителю, и выход на рынок полностью автономных транспортных средств — лишь вопрос времени. Благодаря представленной стратегии транспорт станет более безопасным, экологичным, дешевым и доступным для пожилых и людей с ограниченной возможностью передвижения. Также комиссия предложила создать полностью дигитальную систему обмена транспортными данными.

Полный перечень инициатив доступен здесь. Кроме того, будет объявлен конкурс проектов по улучшению транспорта, в рамках которого будет выделено 450 млн евро. Конкурс продлится до 24 октября 2018 года.

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