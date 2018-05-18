Еврокомиссия сделает дорожное движение более безопасным и экологичным

Отвечающий за сферу климатических мер и энергетической политики Мигель Ариас Каньете сказал, что все секторы экономики должны содействовать исполнению климатических обязательств, следующих из Парижских соглашений. ”Именно поэтому мы впервые вносим предложения по нормам ЕС, целью которых является увеличения топливной эффективности и уменьшение выбросов от новых тяжеловесных грузовых транспортных средств. При помощи этих норм промышленность Европы получит возможность укрепить свою нынешнюю позицию лидера в сфере инновационных технологических решений”, — сказал он.

Для уменьшения выборов углекислого газа (CO2) комиссия предложила впервые установить соответствующие нормы для тяжеловесных грузовых транспортных средств. В 2025 году выброс CO2 для новых грузовых автомобилей должен быть на 15% меньше, чем в 2019 году. Согласно предложению, к 2030 году этот показатель должен быть как минимум на 30% меньше, чем в 2019 году. Также это позволит фирмам благодаря снижению топливного потребления уменьшить и расходы (25 000 евро за пять лет). Для еще большего уменьшения выбросов, комиссия облегчит процесс конструирования аэродинамических грузовиков, уточнит маркировку шин и подготовит план по созданию системы экологичных аккумуляторов.

Автомобили и другие транспортные средства все чаще снабжаются системой помощи водителю, и выход на рынок полностью автономных транспортных средств — лишь вопрос времени. Благодаря представленной стратегии транспорт станет более безопасным, экологичным, дешевым и доступным для пожилых и людей с ограниченной возможностью передвижения. Также комиссия предложила создать полностью дигитальную систему обмена транспортными данными.

Полный перечень инициатив доступен здесь. Кроме того, будет объявлен конкурс проектов по улучшению транспорта, в рамках которого будет выделено 450 млн евро. Конкурс продлится до 24 октября 2018 года.