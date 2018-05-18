Еврокомиссия сделает дорожное движение более безопасным и экологичным

Вчера Европейская комиссия представила третий пакет мер на тему дорожного движения, целью которого является максимально обезопасить для европейцев движение, сделать транспортные средства более экологичными, найти более совершенные технологические решения и поддержать конкурентоспособность экономики ЕС, сообщает представительство Еврокомиссии в Эстонии.
Уполномоченная на внутреннему рынку, промышленности и предпринимательству Эльжбета Бьенковска отметила, что причиной 90% аварий на дорогах является человеческий фактор. ”Представленные сегодня новые обязательные системы безопасности помогут уменьшить количество несчастных случаев и прокладывают дорогу к самоуправляемым объединенным автоматическим системам”, — сказала она. Несмотря на то, что с 2001 года количество смертей в ДТП уменьшилось более чем вполовину, в 2017 году на дорогах ЕС погибло 25 300 человек и еще 135 000 серъезно пострадали. Комиссия предложила снабдить новые модели транспортных средств усовершенствованными системами безопасности. Кроме того, комиссия поможет странам-участницам в систематическом выявлении опасных участков дорог и более эффективном направлении инвестиций. Долгосрочной целью ЕС является снижение к 2050 году числа человеческих жертв и серьезно пострадавших практически к нулю.