18.09.2018, 09:10

Еврокомиссия разрабатывает пакет экстренных законов на случай "жесткого" Brexit

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NEWSru.com
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ELFoto: Francois Lenoir, AP

Еврокомиссия прорабатывает вариант принятия пакета экстренных законов в области регулирования финансовых рынков на случай, если переговоры об условиях выхода Великобритании из ЕС закончатся провалом, пишет Handelsblatt со ссылкой на источники в Брюсселе.

По информации газеты, разработка "чрезвычайного законодательства" идет уже несколько месяцев и связана с тем, что пока существенного продвижения на переговорах по Brexit достигнуть не удалось. В ЕС обсуждается возможность проведения в середине ноября внеочередного саммита, посвященного проблеме выхода Соединенного Королевства из сообщества, сообщает ТАСС.

В случае срыва переговоров в экономике, прежде всего в том, что касается заключения финансовых сделок между гражданами стран — членов ЕС и британцами, по сути возникнет правовой вакуум, а реализация сотен тысяч сделок окажется под угрозой. Еврокомиссии придется пересмотреть все важные директивы, касающиеся финансовой сферы, в том числе торговли ценными бумагами, деятельности инвестиционных фондов, и другие. Цель Еврокомиссии — создать правовую безопасность для компаний и граждан ЕС, которые ведут активный бизнес с Великобританией или на ее территории.

Параллельно германский Минфин вместе с Федеральным управлением финансового надзора ФРГ (BaFin) и Федеральным банком изучает, насколько готовы денежные институты Германии к "жесткому" варианту выхода Великобритании из ЕС.

Добавим, "жесткий" Brexit пугает и британских бизнесменов. На случай худшего развития событий они начали создавать запасы импортных товаров.

В понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что единственной альтернативой разработанному ее кабинетом соглашению по условиям Brexit будет выход страны из ЕС без каких-либо договоренностей, передает "Интерфакс".

"Я уверена, что в результате переговоров с ЕС мы добьемся хорошего соглашения (по условиям выхода страны из Евросоюза. — Прим. "Интерфакса"), которое затем передадим на рассмотрение в парламент. Я думаю, что альтернативой этому будет отсутствие вообще какого-либо соглашения", — сказала она.

Ранее сообщалось, что, по мнению экспертов Международного валютного фонда, выход Великобритании из Евросоюза без соглашения между двумя сторонами повлечет за собой существенные расходы для британской экономики и, в меньшей степени, для стран ЕС.

Переходный период, о котором стороны уже достигли принципиального соглашения, исключительно важен для Великобритании, поскольку он обеспечит необходимое дополнительное время для создания новых отношений между Лондоном и Брюсселем, говорилось в обзоре МВФ.

В июле в пригороде Лондона Чекерс министры кабинета Мэй выработали соглашение, в котором определили условия выхода страны из ЕС. При этом результаты проведенного ранее в сентябре опроса телеканала Sky News показали, что 52% британских подданных не одобряют согласованный в Чекерс план реализации Brexit.

Кроме того, координатор переговоров по Brexit со стороны ЕС Мишель Барнье назвал согласованный в Чекерс план "мертвым" и призвал Лондон принять так называемую "канадскую модель" выхода Великобритании из ЕС, за которую выступает бывший глава МИД страны Борис Джонсон.

В последнее время в Великобритании не стихают разногласия по условиям выхода страны из ЕС. Эти расхождения во мнениях прослеживаются и в рядах находящихся у власти консерваторов. В прошлом месяце из-за разногласий по Brexit правительство покинули министр по делам Brexit Дэвид Дэвис и Борис Джонсон. Они считались сторонниками так называемого "жесткого" варианта выхода из ЕС и не были согласны с идеями Мэй по этой теме.

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Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Переговоры по Brexit должны продлиться до ноября 2018 года, после чего достигнутую сделку должны одобрить Европарламент и Вестминстер. Сам Brexit пройдет 29 марта 2019 года. Затем, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

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