11.06.2018, 20:18

Еврокомиссия просит выделить более 42 млрд евро на развитие инфраструктуры ЕC

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Karjäärist tulevad autod rikuvad maanteed
Foto: Andres Putting

Еврокомиссия (ЕК) в среду предложила выделить €42,3 млрд из бюджета на 2021-2027 годы на развитие транспортной, энергетической и цифровой инфраструктуры Европейского союза. Как отмечает пресс-служба ЕК, это на 47% больше, чем заложено в текущем европейском бюджете, передает ТАСС.

Согласно документу, ЕК считает необходимым увеличить ассигнования на защиту окружающей среды и выполнение обязательств в рамках Парижского соглашения по климату. "Данное предложение создаст необходимую инфраструктуру для перехода на чистую энергию и позволит достичь наших амбициозных целей по климату и энергетике на 2030 год", — приводит пресс-служба слова еврокомиссара по энергетике и климатическим изменениям Мигеля Ариаса Каньете.

В сфере транспорта, на которую предполагается выделить €30,6 млрд, предлагается уменьшить вредные выбросы от транспорта с помощью смещения акцентов в сторону более экологичных его видов, таких как железнодорожное сообщение, а также развития сети станций по заправке автомобилей на альтернативных видах топлива. Помимо этого впервые внесен проект на развитие совместной военно-гражданской транспортной инфраструктуры. На проект по адаптации транспортной сети на военные нужды планируется выделить порядка €6,5 млрд.

В энергетическом секторе планируется вывести Европу в лидеры по использованию возобновляемых источников энергии. В рамках этой цели ЕК предлагает поощрять межгосударственные проекты по чистой энергетике, а также продолжать интеграцию внутриевропейского энергетического рынка.

Для развития цифровой инфраструктуры, на которую отводится €3 млрд, предполагается создание единого европейского цифрового рынка. В рамках этой программы планируется развитие цифровых технологий в промышленности и модернизация таких секторов, как транспорт, энергетика, здравоохранение и государственное управление.

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