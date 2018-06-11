Еврокомиссия просит выделить более 42 млрд евро на развитие инфраструктуры ЕC

Еврокомиссия (ЕК) в среду предложила выделить €42,3 млрд из бюджета на 2021-2027 годы на развитие транспортной, энергетической и цифровой инфраструктуры Европейского союза. Как отмечает пресс-служба ЕК, это на 47% больше, чем заложено в текущем европейском бюджете, передает ТАСС.

Согласно документу, ЕК считает необходимым увеличить ассигнования на защиту окружающей среды и выполнение обязательств в рамках Парижского соглашения по климату. "Данное предложение создаст необходимую инфраструктуру для перехода на чистую энергию и позволит достичь наших амбициозных целей по климату и энергетике на 2030 год", — приводит пресс-служба слова еврокомиссара по энергетике и климатическим изменениям Мигеля Ариаса Каньете.

В сфере транспорта, на которую предполагается выделить €30,6 млрд, предлагается уменьшить вредные выбросы от транспорта с помощью смещения акцентов в сторону более экологичных его видов, таких как железнодорожное сообщение, а также развития сети станций по заправке автомобилей на альтернативных видах топлива. Помимо этого впервые внесен проект на развитие совместной военно-гражданской транспортной инфраструктуры. На проект по адаптации транспортной сети на военные нужды планируется выделить порядка €6,5 млрд.