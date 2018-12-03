Еврокомиссия призывает страны ЕС одобрить миграционный пакт ООН

Еврокомиссия требует от 6 стран Евросоюза одобрить миграционный пакт ООН накануне подписания документа 10 декабря в Марракеше. "Я не понимаю причин отказа, ведь документ не является обязательным к исполнению и никому ничего не навязывает", — заявил в интервью изданию Die Welt, которое выйдет в понедельник, 3 декабря, еврокомиссар по внутренним делам и вопросам миграции Димитрис Аврамопулос. Пакт пока не был одобрен Австрией, Венгрией, Болгарией, Польшей, Чехией и Словакией.

По словам еврокомиссара, отсутствие единства внутри ЕС подставит под удар серьезность намерений Брюсселя. "Если Евросоюз при подписании пакта не выступит единым фронтом, мы разочаруем и лишим уверенности наших партнеров в Африке. Кроме того, ЕС будет выглядеть слабее и подставит сам себя под удар", — отметил Аврамопулос. Он подчеркнул, что цель пакта — "поддержка безопасной и регулируемой миграции" и борьба с организованной контрабандой людьми.