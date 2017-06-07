Еврокомиссия представила три сценария будущего оборонной политики Европы

Еврокомиссия опубликовала документ, в котором представлены различные сценарии того, как справиться с различными угрозами безопасности и обороны Европы, и как улучшить европейскую обороноспособность к 2025 году.

Лидеры Евросоюза встретятся 9 июня в Праге, чтобы обсудить усиление сотрудничества в сфере обороны. Еврокомиссия предлагает три сценария будущего обороны Европы. Эти сценарии не исключают друг друга, а показывают три различных уровня солидарности.

Сценарий сотрудничества в сфере безопасности и обороны — сотрудничество укрепится, но участие ЕС в самых сложных операциях будет ограничено. Новый Европейский оборонный фонд поможет развитию определенного совместного потенциала, но за развитие и приобретение большинства оборонных компонентов каждая страна ЕС будет отвечать отдельно. Сотрудничество ЕС и НАТО продолжится в текущем формате.

Сценарий раздельной деятельности в сфере безопасности и обороны — государства-члены ЕС соберут между собой финансовые и оперативные средства, чтобы увеличить солидарность в сфере обороны. ЕС будет более активно вовлечен в оборону как внутри союза, так и за его пределами, и будет играть большую роль в кибер-защите, пограничной обороне и борьбе с терроризмом. ЕС и НАТО будут чаще сотрудничать и координировать деятельность в различных сферах.

Сценарий общей деятельности в сфере безопасности и обороны — самый амбициозный, ЕС постепенно сформирует общую оборонную политику. Оборона Европы станет взаимной дополнительной обязанностью ЕС и НАТО. Евросоюз сможет проводить оборонные операции на высшем уровне, что предполагает интенсивную интеграцию вооруженных сил стран ЕС. Европейский оборонный фонд будет поддерживать общие оборонные программы, и будет основано Европейское агентство оборонных исследований. Это сделает ЕС способным защитить основные стратегические точки оборонной промышленности от захвата.

Данный документ дополняют конкретные предложения о создании Европейского оборонного фонда, в рамках которого государственные инвестиции будут направлены на научные исследования в сфере обороны, разработку прототипов и приобретение снаряжения и технологий.