Еврокомиссия представила стратегию промышленной политики ЕС

Представленная президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером обновленная стратегия промышленной политики ЕС будет включать в себя все имеющиеся и новые начинания.

Стратегия также установит задания участников и средства, с помощью которых промышленность и гражданское общество смогут в будущем направлять меры промышленной политики — проводящийся раз в год День промышленности, который впервые состоялся в феврале 2017 года, и круглый стол высокого уровня.

Новые элементы стратегии включают также улучшение кибер-безопасности европейских промышленных предприятий и предложение по свободному перемещению данных через границы, что поможет создать действительно единое европейское информационное пространство.

ЕК также планирует меры, кающиеся круговой экономики, в том числе и улучшение производства восстанавливаемых биологических ресурсов и производство из них биотоваров и биоэнергии. Также в планах сделать более современной структуру правил интеллектуальной собственности и улучшить действие государственных закупок в ЕС.

Комиссия представит новые предложения по эко-мобильности, в том числе и более строгие нормы выбросов CO2 для автомобилей и фургонов, а также меры продвижения самоуправляемых транспортных средств.

Воплощение в жизнь данной стратегии подразумевает разделанную ответственность. Успех зависит от усилий и сотрудничества учреждений ЕС, государств-членов и округов, но в перву.ю очередь — от активности промышленного сектора.