Еврокомиссия представила рекомендации по началу переговоров о выходе Великобритании из ЕС

Сегодняшний текст дополняет принятые в субботу политические установки Европейского совета и содержит необходимое для проведения первого этапа переговоров детальное руководство, сообщает представительство ЕС в Эстонии.

Согласно установкам, переговоры должны проходить в два этапа. Исходя их этого правила переговоров рассматривают прежде всего те вопросы, решение которых необходимо для обеспечения формального выхода Великобритании из союза.

Правила по выходу охватывают четыре основных сферы. Самой важной темой является защита правового состояния и прав граждан (проживающих в Великобритании граждан EL27 и проживающих в Европейском союзе граждан Великобритании) и членов их семей. Кроме того, в рекомендации комиссии четко сказано, что перед переходом на второй этап переговоров следует достичь консенсуса в принципах финансового расчета. Необходимо найти решение, которое помогло бы обеспечить дальнейшее отсутствие жесткого пограничного контроля в Ирландии. Необходимо также договориться в вопросе порядка администрирования договора по выходу и урегулирования споров.

Мишель Барнье, который возглавляет переговоры по выходу Великобритании, отметил: ”Сегодняшними рекомендациями мы делаем шаг в том направлении, чтобы выход Великобритании из Европейского союза мог произойти согласно правилам. В этом заинтересованы все стороны. Как только Великобритания будет к этому готова, мы начнем конструктивные переговоры”.

Сегодняшний документ будет передан Совету, который планирует принять его 22 мая на Совете по общим вопросам.