13.10.2018, 10:20

Еврокомиссия представила программу развития устойчивой и циркулярной биоэкономики

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rus.delfi.ee
EST
Eesti Pandipakend OÜ
Eesti Pandipakend OÜFoto: Ilmar Saabas

Новая биоэкономическая стратегия является частью стремления Еврокомиссии к стимулированию рабочих мест, роста и инвестиций в Евросоюзе. Она направлена на улучшение и увеличение устойчивого использования возобновляемых источников энергии для противостояния глобальным и локальным вызовам, как например, климатические изменения.

Наши биологические ресурсы и экосистемы не вечны, поэтому инновации необходимы для того, чтобы предоставить людям пищу, чистую воду и энергию. Биоэкономика же может превращать водоросли в топливо, перерабатывать пластик, делать из мусора новую мебель или одежду и перерабатывать производственные отходы в удобрения. Кроме того, у нее есть потенциал создать около миллиона новых рабочих мест к 2030 году.

Для создания устойчивой циркулярной биоэкономики требуется сотрудничество государственного и предпринимательского секторов. Стратегия основывается на трех ключевых принципах: расширение и укрепление использующих биоресурсы секторов, поддержка быстрого перехода на биоэкономику в Европе и защита экосистем.

22 октября Еврокомиссия проведет в Брюсселе конференцию, чтобы обсудить программу с заинтересованными сторонами и представить конкретные продукты на основе биоресурсов.

Биоэкономика охватывает все секторы и системы, которые опираются на биоресурсы. В ЕС это один из самых масштабных и важных секторов, куда входят сельское хозяйство, лесоводство, рыболовство, пищевое производство, биоэнергия и биотовары. В данном секторе работает около 18 миллионов человек.

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