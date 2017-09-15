Еврокомиссия представила программу достижения сбалансированной и успешной торговой политики

После речи президент а Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера о ситуации в Евросоюзе, комиссия опубликовала пакет предложений для воплощения в жизнь сбалансированной и успешной торговой политики.

Вице-президент ЕК Франс Тиммерманс считает, что для свободной и справедливой торговли в ЕС нужно открыть рынки для коммерции и инвестиций, сбалансировав это международными правилами, которые поддерживают высокие стандарты, общие ценности и защищают интересы.

Также предлагается создать постоянный многосторонний инвестиционный суд, который должен быть справедливым и беспристрастным, тем самым гарантируя независимость, ответственность и прозрачность.

В дополнение предлагается создать европейскую структуру контроля прямых зарубежных инвестиций для того, чтобы данные инвестиции не навредили стратегическим интересам ЕС в вопросах безопасности и общественного порядка.

ЕК предлагает начать переговоры с Австралией и Новой Зеландией по заключению торговых соглашений. Комиссия также решила создать консультативную группу по торговым соглашениям ЕС.