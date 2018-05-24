Еврокомиссия представила предложения по укреплению экономики стран ЕС

По словам еврокомиссара по евро и социальному диалогу Валдиса Домбровскиса, несмотря на уверенный экономический рост, можно говорить о появлении новых рисков в виде, например, волатильности мировых финансовых рынков и торгового протекционизма. ”Мы должны использовать нынешние благоприятные времена, чтобы увеличить сопротивляемость нашей экономики. Это означает создание бюджетного буфера, который во время следующего экономического спада дал бы странам больше пространства для маневров. Также это означает увеличение производительности структурных реформ и инвестиций”.

Рекомендации основываются на недавних подробных анализах по каждой каждой из стран. Прежде всего, Еврокомиссия призывает страны продолжить структурные реформы с целью улучшения предпринимательской среды и условий инвестирования. Также странам следует повысить сопротивляемость экономики долгосрочным экономическим трудностям, связанными с демографическими реалиями, миграцией и климатическими изменениями.

В этом году в рекомендациях особенное место уделяется социальным проблемам. В центре внимания — обеспечения наличия достаточных умений, действующих сетей социальной безопасности и достатка и развития социального диалога. Странам рекомендуется внедрить реформы, которые подготовят их работников к будущему, поспособствуют дигитальному перевороту, уменьшат разницы в зарплатах и создадут занятость, прежде всего среди молодежи.

Приведенные для Эстонии рекомендации касаются бюджетной политики, социальной сферы и научной и развивающей деятельности и инноваций.

Самым большим вызовом для Эстонии по-прежнему является обеспечение достаточной сети социальной безопасности с более высоким качеством услуг. Эстония тратит на социальную защиту меньше (около 16% от ВВП) среднего по другим странам ЕС (около 28% от ВВП). Влияние социальной сферы на уменьшение бедности улучшается, но по-прежнему является слабым и менее знакчительным, чем в среднем по Европе. Степень относительной бедности в Эстонии по-прежнему высокая, прежде всего среди людей с недостатками здоровья, безработных семей и пожилых людей. Разница зарплат у мужчин и женщин по-прежнему одна из самых больших в Европе (25,3%), хотя и показывает тенденцию к уменьшению.

Медленный рост производительности в Эстонии связан со скромными результатами в области научных исследований, технологий и инновацией. Принимая во внимание, что в 2016 году более 0,5% эстонских предприятий занимались научной деятельность, интенсивность предпринимательства в данной сфере составляет всего 0,7% от ВВП (половина от среднего по Европе 1,3%).

С точки зрения бюджетной политики у Эстонии есть риск отклониться от условленной в пакте стабильности и роста бюджетной стратегии. Для того, чтобы в полной мере придерживаться правил, Эстонии следует обеспечить, чтобы номинальная степень роста первичных нетто-расходов правительственного сектора в 2019 году не превысила 4,1%.

Рекомендации пересматриваются ежегодно в соответствии с достигнутыми результатами и изменившейся ситуацией. Представленные вчера рекомендации будут внедрятся странами через экономическую и бюджетную политику 2018-2019 гг.