Еврокомиссия представила план действий для уменьшения миграционного давления в Италии

Ситуация на миграционном пути в центральной части Средиземного моря становится все более напряженной. Поэтому Еврокомиссия вчера представила множество мер, которые страны ЕС, комиссия и департаменты ЕС, а также Италия могут принять незамедлительно. Меры будут обсуждаться завтра на неофициальной встрече министров юстиции и внутренних дел в Таллинне.

"Ужасающая ситуация на Средиземном море — не новая и не преходящая реальность. В последние два с половиной года мы быстро двигались в сторону реальной миграционной политики ЕС, но из-за срочности ситуации мы теперь должны значительно ускорить свою совместную работу, чтобы не оставить Италию без помощи. Наши усилия должны быть основаны на солидарности — с теми, кто бежит от войны и преследования, и со странами ЕС, которые страдают от наибольшего миграционного давления. В то же время мы должны действовать в поддержку Ливии, чтобы бороться с торговцами людьми, и усилить пограничный контроль, чтобы уменьшить количество тех людей, который предпринимают опасный путь в Европу", — сказал президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Для поддержки Италии и торможения миграционных потоков комиссия собирается, среди прочего, еще больше усилить способности властей Ливии с помощью подготавливаемого вместе с Италией 46-миллионного проекта и поддержать создание полностью действующего центра координирования морского спасения в Ливии. Также комиссия увеличит финансирование миграционного администрирования в Италии, причем дополнительные 35 миллионов евро можно сразу начать использовать. Европейское бюро по вопросам предоставления убежища готово увеличить количество поддерживающих рассмотрение ходатайств мобильных групп, и состоящий из 500 экспертов по высылке резерв быстрого реагирования Европейской пограничной и береговой охраны находится в распоряжении Италии, когда она в этом нуждается. Комиссия продолжит сотрудничество с международными организациями и со странами Африки в области переселения, обратного приема и возврата мигрантов.

От стран ЕС комиссия ждет большего вклада в Африканский фон доверия ЕС (вдобавок к выделенным из бюджета ЕС 2,6 миллиарда евро) и более быстрого перемещения мигрантов из Италии, быстрее реагируя на просьбы Италии о помощи и принимая больше людей. Также комиссия просит ускорить обсуждение того, как реформировать Дублинскую систему для распределения ходатайств об убежище в ЕС, чтобы обеспечить для решения связанных с этим проблем в будущем более стабильные рамки.

Италия должна составить в сотрудничестве с комиссией и в диалоге с гражданскими объединениями инструкцию для занимающихся поисковой и спасательной деятельностью на Средиземном море гражданских объединений. Также Италии следует выполнять свои обязанности в части перемещения беженцев, в том числе зарегистрировать в срочном порядке всех находящихся там эритрейцев, централизовать и стандартизировать производство перемещения, сделать возможным перемещение несовершеннолетних без сопровождающего и быть более гибкой в части оговоренных с другими странами ЕС в двухстороннем порядке проверок безопасности. Увеличить следует количество центров первичного приема и способности к задержанию. Возврат мигрантов должен происходить быстрее.