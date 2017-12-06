Еврокомиссия представила план действий для углубления экономического и валютного союза ЕС

Еврокомиссия сегодня представила план действий для углубления Европейского экономического и валютного союза, который содержит конкретные меры, которые будут приняты в течение следующих 18 месяцев. Общая цель в том, чтобы к 2025 году увеличить единство, эффективность и демократическую ответственность Европейского экономического и валютного союза.

"После долгих лет кризиса пришло время взять будущее Европы в свои руки. Нынешний хороший экономический рост придает нам смелости для дальнейших шагов, чтобы обеспечить большее, чем прежде, единство, эффективность и демократичность нашего экономического и валютного союза и то, чтобы он действовал на благо всех наших граждан. Для ремонта крыши нет лучшего времени, чем солнечный день", — отметил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Углубление экономического и валютного союза — это только средство, чтобы достичь цели: больше рабочих мест, более быстрый рост экономики, более крупные инвестиции, больше социальной справедливости и макроэкономическая стабильность. Единая валюта предлагает европейцам защиту и открывает возможности, и сильная и стабильная еврозона важна как для ее членов, так и для Евросоюза в целом. В последние годы для укрепления Европейского экономического и валютного союза проведены масштабные институциональные реформы, но этот союз еще не полностью готов. В сегодняшнем плане действий описывают оставшиеся узкие места и дальнейшие меры.

Вдобавок к плану действий сегодняшний пакет содержит четыре инициативы. первая из них — это предложение создать Европейский валютный фонд, основой которого были бы правовые рамки ЕС и который строился бы на структуре Европейского механизма стабильности, сохраняя в общих чертах его нынешнюю финансовую и институциональную структуру, в том числе роль парламентов стран-членов. Так валютный фонд поддерживал бы испытывающие финансовые трудности страны еврозоны. Помимо этого, Европейский валютный фонд давал бы единую защитную меру общему фонду разрешения кризисов и действовал бы как кредитор последней инстанции, чтобы упростить правильное разрешение кризисов испытывающих трудности банков. Также для срочных случаев предусматривают более быстрое принятие решений и более прямое участие в руководстве программами финансовой помощи.

Во-вторых, комиссия предлагает перенять содержание Договора о стабильности, координации и управлении в правовые рамки ЕС, учитывая уместную гибкость, которую предлагает Пакт стабильности и роста. В 2012 году 25 подписавших договор стран-членов взяли юридическую обязанность перенять его содержание в право союза в течение пяти лет после вступления договора в силу, то есть к 1 января 2018 года. Соответствующий призыв сделал и Европарламент.

В-третьих, комиссия опубликовала извещение о новых бюджетных средствах поддержки еврозоны, в котором представляют видение того, как определенные необходимые для еврозоны и всего ЕС связанные с бюджетом функции можно разработать в будущих и нынешних финансовых рамках ЕС.

В четвертом документе описывают возможные задачи европейского министра экономики и финансов в качестве вице-президента и председателя еврогруппы в соответствии с действующими основными договорами ЕС. Путем объединения нынешних задач и имеющегося ноу-хау новая должность увеличила бы связанность, эффективность, прозрачность и демократическую ответственность формирования экономической политики ЕС и еврозоны, всесторонне учитывая компетенции стран. Достижение единого понимания в отношении роли министра к середине 2019 года позволило бы сформировать комиссию этой должности в следующем созыве. Еврогруппа тогда тоже могла бы решить выбрать министра своим председателем на два срока полномочий подряд, чтобы привести сроки полномочий обеих должностей в соответствие между собой.

Сегодняшний пакет — это только промежуточный этап в завершении Европейского экономического и валютного союза, которое является одним из главных приоритетов комиссии Юнкера, как предписано и в его политических установках, отчете пяти руководителей и документах обсуждений относительно углубления экономического и валютного союза и будущего финансов ЕС. Все инициированные до сих пор реформы были обусловлены необходимостью объединить на каждом уровне солидарность и ответственность, и это основной приоритет и представляемого сегодня пакета.