Еврокомиссия представила основу социальных прав и первые меры для ее применения

Еврокомиссия в среду приняла предложение о европейской основе социальных прав, в которой представлены 20 принципов и прав для поддержки справедливых и хорошо функционирующих рынков труда и систем социальной опеки. Создание более справедливой Европы и усиление социального масштаба — одна из главных целей нынешней комиссии.

"Как президент комиссии я хотел вернуть социальные приоритеты в центр делающейся ради Европы работы, к которому они принадлежат. Европейская основа социальных прав и сопутствующий ей пакет первичных инициатив помогут нам сдержать обещания, и одновременно мы откроем новую главу. Эту главу мы хотим писать все вместе: ответственность должны взять как страны ЕС, институты ЕС, социальные партнеры, так и гражданское общество. Я бы хотел, чтобы к концу текущего года основу поддержали на высшем политическом уровне", — отметил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

В основном охвачена еврозона, но основа применима в отношении всех желающих участвовать в ней стран ЕС. Ею подтверждают уже содержащиеся в праве ЕС и международном праве права и дополняют их, чтобы учесть новую реальность. Установленные в основе принципы и права разделены на три категории: равные возможности и доступ на рынок труда, справедливые условия труда и социальная защита и вовлеченность.

За реализацию принципов и прав европейской основы социальных прав отвечают страны ЕС, институты ЕС, социальные партнеры и другие связанные группы совместно. Европейские институты помогут установить рамки и будут руководить применением основы, учитывая компетенции и традиции социального диалога стран ЕС. Для применения многих содержащихся в основе принципов и прав нужны дополнительные законодательные инициативы. При необходимости модернизируют и дополнят имеющиеся правовые акты ЕС и улучшат их исполнение.

Уже в среду Еврокомиссия представила несколько законодательных и других инициатив, которые связаны с балансом трудовой и личной жизни, оповещением работников, доступом к социальной защите и рабочим временем. В самом важном из них, рассматривающем баланс трудовой и личной жизни предложении устанавливают ряд новых или дополненных минимальных требований в связи с родительским отпуском, отцовским отпуском и отпуском по уходу. Среди прочего предусматривают для отцов право брать отпуск по меньшей мере на 10 рабочих дней в предшествующее и следующее за рождением ребенка время. Согласно предложению, родительский отпуск станет индивидуальным правом матери и отца, что означает, что его нельзя будет передать другому родителю. Это даст и мужчинам сильный стимул использовать родительский отпуск. Впервые предусматривают отпуск по уходу, который можно брать в случае болезни прямого родственника на срок до пяти дней в год. Также по этому предложению родителям и опекунам детей в возрасте до 12 лет дают право ходатайствовать о гибких условиях труда, например, о сокращенном или гибком рабочем времени или гибкости в отношении места работы.

За применением европейской основы социальных прав будут следить по таблице результативности социальной сферы, проводя мониторинг тенденций и успехов стран ЕС в 12 областях. Применение главных принципов основы подержат финансово и из европейских фондов, прежде всего из Европейского социального фронда.

Основу представили в среду в двух юридических формах, у которых идентичное содержание: как рекомендацию комиссии, которая действует с этого дня, и как совместное заявление парламента, совета и комиссии. Исходя из этого, комиссия начнет обсуждение с Европейским парламентом и советом, чтобы получить для основы широкомасштабную политическую поддержку и одобрение на высшем уровне.

Вдобавок к рассматривающим европейскую основу социальных прав предложениям, комиссия в среду также обнародовала дискуссионный документ о европейском социальном масштабе, чтобы инициировать обсуждение с гражданами, социальными партнерами, европейскими институтами и правительствами относительно того, как найти решения для проблем, с которыми граждане и все общество столкнутся в предстоящие годы, и в каком объеме эти проблемы можно решить на уровне ЕС.