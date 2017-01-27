Еврокомиссия представила обзор программы круговой экономики и новой платформы финансирования

В четверг Еврокомиссия представила обзор результатов реализации программы круговой экономики, принятой год назад. В нем представлен обзор методов, которые еще ждут одобрения Европартамента и Совета.

Также в этому документе представлена платформа финансирования, которая способна свести вместе инвесторов Европейского инвестиционного банка и инновационные предприятия в сфере переработки отходов. Были представлены и правила переработки отходов в энергию, внесены предложения по улучшению переработки опасных отходов, содержащихся в электронике.

”Выстраивание круговой экономики в Европе остается моим приоритетом и приоритетом этой комиссии. Поэтому мы сегодня подводим итоги выполненной работы и попыток сделать так, чтобы все наши политические направления помогли бы сделать Европу более зеленой и конкурентоспособной. Новый практический подход в содействии с Европейским инвестиционным банком поможет нам привлечь дополнительные инвестиции в главные сектора, поддерживающие экономический рост, а также создать новые рабочие места в ЕС. Сегодня мы также предложим правовые акты, благодаря которым в Европе станет возможным снизить количество опасных отходов более чем на 3 000 тонн в год, сэкономить энергию и сырье”, -- заявил первый вице-президент комиссии, ответственный за экономразвитие.

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К концу 2016 года благодаря Европейской программе инвестиций было привлечено 164 миллиарда евро. Основываясь на этом достижении, платформа финансирования при поддержке Европейского фонда стратегических инвестиций и программы InnovFin станет разрабатывать новые возможности для финансирования проектов в сфере круговой экономики. Задача платформы — объединить комиссию, Европейский инвестиционный банк, государственные опорные банки и другие заинтересованные группы, и, таким образом, увеличить знания о возможностях инвестиций в круговую экономику.

Помимо прочего, странам-членам даны указания, как достичь верного баланса при выработке энергии из отходов путем комбинированной переработки, а также оптимизировать свой вклад в развитие энергетического союза и использовать возможности для создания безграничного партнерства там, где это уместно и согласуется с целями самого союза.