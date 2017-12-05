Еврокомиссия представила новые средства борьбы с налоговым мошенничеством

Еврокомиссия представила новые средства, который помогут обезопасить систему сбора налога с оборота ЕС от мошенничества и устранить пробелы в паровых нормах, которые могут вызвать случаи мошенничества. Новые предписания помогут государствам-членам ЕС уплотнить обмен своевременной информацией, а налоговым и правоохранительным органам — сотрудничество.

огласно оценкам, в следствии мошенничество в Евросоюзе ежегодно остается не уплаченным 50 миллиардов евро налога с оборота. Это деньги, которые должны были пойти на финансирование инвестиций госсектора в больницы, школы и строительство дорог.

Новые правовые нормы усилят сотрудничество между странами ЕС помогут им болнн оперативно и усиленно бороться с налоговым мошенничеством, в том числе и в интернете. Будет создана онлайн-система информации, подобная уже имеющейся сети экспертов Eurofisc.

Для усиления контроля трансграничной торговли общие аудиты позволят налоговым органам нескольких стран образовать аудиторские команды по борьбе с мошенничеством, что особенно важно в отношении мошенничества в э-торговле.

Учреждения ЕС смогут передавать информацию, связанную с подозрением в налоговом мошенничестве, таким органам, как Европейскому бюро по борьбе с мошенничеством, Европолу и Европейской прокуратуре, который смогут проверить данные в своих уголовных регистрах и базах данных.

Также в случае таможенной процедуры, когда товар ввозится извне ЕС в какую-либо европейскую страну и затем без налога с оборота доставляется в другую страну ЕС, возможно злоупотребление, и товар направляется на черный рынок вообще без какой-либо уплаты налога с оборота. Новы нормы усилят обмен информацией о ввозимых товарах.

В случае с ввозом автомобилей также возможно мошенничество, так как в отношении новых и старых авто действуют разные налоговые системы. Новые и очти новые машины, чья полная стоимость облагается налогом с оборота, можно продать как старые, в случае чего налог взимается лишь с чистой прибыли. Для борьбы с этим сотрудники Eurofisc получат доступ к данным автомобильных регистров других стран.

Предложение ЕК передано в Европарламент для консультации и Совет Европы для утверждения.