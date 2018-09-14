14.09.2018, 15:30

Еврокомиссия представила меры по обеспечению свободных и справедливых выборов в Европарламент


rus.delfi.ee
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Europarlamendi valimised Solarises
Europarlamendi valimised SolarisesFoto: Martin Dremljuga

Как Delfi уже писал ранее, в среду председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выступил перед Европарламентом с речью о ситуации в ЕС в 2018 году.

Много внимания Юнкер уделил вопросу свободных и справедливых выборов в Европарламент. ”Мы должны стоять за свои свободные и справедливые выборы. Поэтому сегодня Еврокомиссия выносит предложение о новых правовых нормах, которые помогут лучше защитить демократические процессы от манипуляций со стороны третьих страх и частных интересов”, — сказал он и представил ряд конкретных мер, среди которых — большая прозрачность политической рекламы в интернете и возможность наказывать за незаконное использование личных данных в целях оказания влияния на результаты выборов.

”Мы не можем быть простодушными: есть те, кто хочет помешать течению наших выборов. Они располагают крайне изощренными инструментами. Поэтому мы должны все вместе приложить усилия для укрепления силы сопротивления нашей демократии”, — добавил первый вице-председатель Франс Тиммерманс.

Авторы пакета мер советуют странам-участницам создать единую сеть, состоящую из причастных к процессу проведения выборов учреждений, и определить контактный пункт, что позволило бы быстро выявлять угрозы и реагировать на них, а также обмениваться информацией. Политическую рекламу в интернете следует сделать более прозрачной. Кроме того, все учреждения, партии и СМИ должны особое внимание уделять безопасности своих сетей и систем.

Содержатся в пакете и инструкции по применению Общеевропейского закона о защите данных, а также предложения по внесению поправок в правила финансирования партий на уровне ЕС. Для борьбы с киберугрозами предлагается создать центр компетенции по кибербезопасности, что помогло бы более целенаправленно и скоординированно применять имеющиеся ресурсы.

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