Еврокомиссия представила ”Белую книгу” о будущем Европы

В среду Еврокомиссия обнародовала ”Белую книгу”, посвященную будущему Европы. В ней представлен обзор проблем и возможностей, ожидающих Европу в ближайшее десятилетие. Также в документе содержится пять возможных сценариев развития Евросоюза к 2025 году.

”В течение 60 лет основатели ЕС объединили части Европы не с помощью оружия, но закона. Мы можем гордиться тем, чего достигли”, — сказал президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

В ”Белой книге” рассмотрено, как изменится Европа в течение следующих десяти лет: начиная с воздействия новых технологий на общество и на рабочие места, заканчивая проблемами глобализации, безопасности и повышения уровня популизма.

Сценарий 1. Идем тем же путем

27 стран-членов сосредоточиваются на выполнении повестки дня реформ в духе программы, предложенной президентом Еврокомиссии Юнкером в 2014 году и на принципах Братиславской декларации лидеров от сентября 2016 года.

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Сценарий 2. Единый рынок — прежде всего

27 стран постепенно возобновляют централизацию вокруг единого рынка на фоне невозможности найти общие позиции в растущем количестве областей политики.

Сценарий 3. Кто хочет больше — делает больше

27 стран действуют, как определено сегодня, но позволяя странам-членам, желающим глубже сотрудничать в определенных сферах, в частности, по вопросам обороны, внутренней безопасности и социальной политике. Следовательно, могут возникнуть одна или несколько ”коалиций доброй воли” в разных сферах политики.

Сценарий 4. Лучше меньше да лучше

27 стран ЕС концентрируют усилия на имплементации определенных политических сфер, но уменьшают уровень взаимодействия в вопросах, которые не приносят прогресса. Это будет способствовать более эффективному использованию ограниченных ресурсов в определенных сферах.

Сценарий 5. Делаем больше и вместе

Страны-члены передают больше власти, ресурсов и полномочий в принятии решений определенному органу. Это обеспечивает быстрое принятие и утверждение решений на общеевропейском уровне.