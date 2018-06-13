Еврокомиссия предложила выделить 9,2 млрд евро для перехода ЕС на цифровые технологии

Еврокомиссия предложила сделать новую цифровую европейскую программу, инвестировав в нее 9,2 миллиарда евро, чтобы следующий долгосрочный бюджет ЕС на 2021–2027 был готов справит ься с увеличивающимися вызовами цифровой сферы.

По словам вице-президента Еврокомиссии Андруса Ансипа, единый цифровой рынок — это та правовая база, которая гарантирует людям и предприятиям полные преимущества от перехода на цифровые технологии. Чтобы бюджет ЕС мог справиться с данным переходом, Еврокомиссия хочет выделить средства для поддержки этого, увеличив инвестиции в разработку искусственного интеллекта и суперкомпьютеров, кибер-безопасность и э-правительство.

2,7 млрд евро будут направлены на финансирование проектов, целью которых будет увеличить и укрепить производительность обработки данных в Европе. На поддержку использования искусственного интеллекта планируется выделить 2,45 млрд евро. В защиту цифровой экономики, общества и демократии ЕС будет инвестировано 2 млрд евро — на поддержание кибер-безопасности.

700 миллионов евро будут использованы для гарантии того, что сейчас и в будущем работники смогут приобрести необходимые навыки в цифровой сфере в рамках обучения и практики.