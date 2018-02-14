Еврокомиссия предложила, как сделать работу Евросоюза эффективнее

В среду Евпокомиссия представила несколько практических шагов, которые могут усовершенствовать функционирование ЕС и улучшить связи между главами его институтов и граждан. Предложения обсудят 23 февраля на неформальной встрече глав стран-членов.

”Я всегда говорил, что цель определяет форму: сейчас — верное время для длительных переговоров об институционной реформе или об изменении базового договора. Также имеются некоторые шаги, благодаря которым мы смогли бы организовать еще более эффективно свою работу для достижения основных приоритетов. Всевозможных вариантов — множество, но цель пускай будет одна — Европа, достигшая результатов”, — прокомментировал президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Относительно выборов в Европарламент комиссия желает руководствоваться т. н. системой Spitzenkandidaten и ее опытом, полученным в 2014 году. В своем сегодняшнем предложении комиссия описывает, как данный процесс можно было бы усовершенствовать на основании действующих базовых договоров.

Помимо этого, партии призывают выдвигать кандидата заранее — до конца 2018 года.

Также комиссия дает совет сделать связь государственных партий и партий европейского уровня более заметной. Госпартии могли бы посодействовать связанным с ними партиям европейского уровня, например, используя их лого в кампаниях и предвыборных материалах. Также им следовало бы четко обозначить свои позиции по важным для Европы вопросам и сообщить, в каких фракциях Европарламента они будут трудиться, и кто их кандидат на место президента ЕК.

Главы государств и правительств стран-членов ЕС, входящие в Совет Европы, на основании предложения Европарламента должны принять решение о составе последнего на период 2019-2024 годов, а также — что делать с местами, освобождающимися ввиду Брекзита. Один из вариантов — часть этих мест сохранят для возможного общеевропейского избирательного округа.

В соответствии с решением Евросовета от 22 мая 2013 года в коллегию уполномоченных входят 28 членов — по одному от каждой из стран. До начала работы нового состава ЕК следует решить: продолжат ли принцип ”одна страна — один член”, или же их количество снизят. Предположительно, более компактный орган управления может означать более эффективную организацию труда. Однако, малочисленная коллегия означала бы и то, что некоторые страны-члены не будут представлены на политическом уровне.

ЕК планомерно поддерживает диалог между членами комиссии, Европарламентом, правительствами стран-членов, местными и областными ведомствами, а также с представителями гражданского общества. Подобных интерактивных общественных обсуждений начиная с 2012 года было 500 — в 160 различных местах. До выборов 2019 года в Европарламент комиссия планирует устраивать подобного формата мероприятия еще чаще — порядка 500 новых.

Также комиссия отмечает свое довольство тем, что некоторые страны-члены по собственной инициативе устраивали на государственном уровне встречи с гражданами, на которых обсуждалось будущее Европы. Комиссия готова по мере возможности оказать в этом поддержку.