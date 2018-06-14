14.06.2018, 19:45

Еврокомиссия предлагает утроить расходы на миграцию и охрану границы

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Pagulaste vastuvõtt Trapanis
Pagulaste vastuvõtt TrapanisFoto: Madis Veltman

Еврокомиссия предложила значительно увеличить финансирование управления миграцией и контроля над внешними границами в период исполнения нового долгосрочного бюджета ЕС на 2021-2027 гг., сообщил член ЕК по вопросам миграции и внутренним делам Димитрис Аврамопулос, передает Интерфакс.

"Лучшее управление нашими внешними границами и миграционными потоками останется ключевым приоритетом для ЕС, государств-членов и наших граждан в предстоящие годы. Все более крупные вызовы требуют прибегать к более значительным ресурсам. Вот почему мы предлагаем почти утроить бюджет в этой области", — сказал еврокомиссар, представляя предложение ЕК во вторник на пресс-конференции в Страсбурге.

"Увеличение финансирования сыграет важную роль, позволив нам реализовать наши политические приоритеты: повысить безопасность наших внешних границ, продолжить предоставление защиты тем, кто в ней нуждается, лучше поддерживать легальную миграцию и усилия по интеграции мигрантов, бороться против незаконной миграции и обеспечивать эффективный и быстрый возврат тех, кто не имеет права на пребывание в ЕС", — объяснил Д.Аврамопулос.

Он объявил, что в рамках будущего долгосрочного бюджета ЕС Еврокомиссия предлагает предусмотреть на управление миграцией и контроль над границами 34,9 млрд евро. В предыдущий период было запланировано 13 млрд евро. В Еврокомиссии это считают необходимой реакцией на возросшие вызовы в сферах миграции и безопасности.

Предполагается, что у нового бюджета будут более гибкие финансовые инструменты, чтобы иметь возможность противостоять непредвиденным событиям. При этом защита границ называется центральной задачей будущего бюджета.

Для управления границами планируется создать отдельный фонд, а Европейское агентство пограничной и береговой охраны будет усилено дополнительным персоналом около 10 тыс. человек. Этот новый фонд, поясняют в Еврокомиссии, призван также помочь государствам-членам ЕС лучше осуществлять таможенный контроль благодаря финансированию закупок дополнительного оборудования.

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