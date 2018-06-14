Еврокомиссия предлагает утроить расходы на миграцию и охрану границы

Еврокомиссия предложила значительно увеличить финансирование управления миграцией и контроля над внешними границами в период исполнения нового долгосрочного бюджета ЕС на 2021-2027 гг., сообщил член ЕК по вопросам миграции и внутренним делам Димитрис Аврамопулос, передает Интерфакс.

"Лучшее управление нашими внешними границами и миграционными потоками останется ключевым приоритетом для ЕС, государств-членов и наших граждан в предстоящие годы. Все более крупные вызовы требуют прибегать к более значительным ресурсам. Вот почему мы предлагаем почти утроить бюджет в этой области", — сказал еврокомиссар, представляя предложение ЕК во вторник на пресс-конференции в Страсбурге.

"Увеличение финансирования сыграет важную роль, позволив нам реализовать наши политические приоритеты: повысить безопасность наших внешних границ, продолжить предоставление защиты тем, кто в ней нуждается, лучше поддерживать легальную миграцию и усилия по интеграции мигрантов, бороться против незаконной миграции и обеспечивать эффективный и быстрый возврат тех, кто не имеет права на пребывание в ЕС", — объяснил Д.Аврамопулос.