Еврокомиссия предлагает удвоить финансирование Erasmus и продолжить поддержку сферы культуры и творчества

Согласно предложению, бюджет Erasmus будет увеличен до 30 млрд евро, из которых 25,9 млрд предназначено на образование и повышение квалификации, 3,1 млрд евро на сферу молодежи и 550 млн евро на спорт.

Одной из главных целей является увеличение количества получателей пособий. Удвоение бюджета позволит в период 2021–2027 гг поддержать до 12 млн человек, то есть в три раза больше, чем сейчас.

Программа ”Творческая Европа” поддерживает сферу культуры, творчества и аудиовизуализации. По словам Наврачича, культура всегда была в центре идеологии Европы и это именно то, что объединяет людей. Культура играет существенную роль в обеспечении крепости общества и экономики Европы. В условиях дигитальной революции и мировой конкуренции область культуры и творчества нуждается в более существенной поддержке.

Комиссия отмечает, что, поддерживая область культуры и творчества, мы поддерживаем и свободу и плюрализм мнений, что крайне важно для открытого, вовлекающего и творческого общества.