30.05.2018, 17:18

Еврокомиссия предлагает удвоить финансирование Erasmus и продолжить поддержку сферы культуры и творчества

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rus.delfi.ee
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Еврокомиссия предлагает удвоить финансирование Erasmus и продолжить поддержку сферы культуры и творчества
Foto: Irina Mägi

Еврокомиссия предлагает удвоить на предстоящий период (2021-2027) финансирование программы Erasmus, выделив на нее 30 млрд евро, а также увеличить финансирование программы «Творческая Европа» до 1,85 млрд евро, сообщает представительство комиссии в Эстонии.

Программа Erasmus уже сейчас позволяет миллионам молодым европейцам учиться или проходить практику за границей. Это дает молодежи опыт, увеличивает их осведомленность о Европе и улучшает их будущие возможности на рынке труда.

"Я очень горжусь тем, что комиссия предложила удвоить бюджет Erasmus. Это самый большой рост за всю историю бюджетных программ ЕС. Мы должны быть смелыми. Программа поддерживает большие амбиции, которые мы имеем в связи с предоставлением молодежи более широкого спектра возможностей, созданием европейского образовательного пространства и укреплением идентитета Европы. Призываю страны-участницы и Европарламент поддержать нас, чтобы обеспечить нашим гражданам наилучшее будущее из возможных”, — сказал еврокомиссар по образованию, культуре, молодежи и спорту Тибор Наврачич.

Согласно предложению, бюджет Erasmus будет увеличен до 30 млрд евро, из которых 25,9 млрд предназначено на образование и повышение квалификации, 3,1 млрд евро на сферу молодежи и 550 млн евро на спорт.

Одной из главных целей является увеличение количества получателей пособий. Удвоение бюджета позволит в период 2021–2027 гг поддержать до 12 млн человек, то есть в три раза больше, чем сейчас.

Программа ”Творческая Европа” поддерживает сферу культуры, творчества и аудиовизуализации. По словам Наврачича, культура всегда была в центре идеологии Европы и это именно то, что объединяет людей. Культура играет существенную роль в обеспечении крепости общества и экономики Европы. В условиях дигитальной революции и мировой конкуренции область культуры и творчества нуждается в более существенной поддержке.

Комиссия отмечает, что, поддерживая область культуры и творчества, мы поддерживаем и свободу и плюрализм мнений, что крайне важно для открытого, вовлекающего и творческого общества.

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