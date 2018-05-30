Еврокомиссия предлагает удвоить финансирование Erasmus и продолжить поддержку сферы культуры и творчества

Еврокомиссия предлагает удвоить на предстоящий период (2021-2027) финансирование программы Erasmus, выделив на нее 30 млрд евро, а также увеличить финансирование программы «Творческая Европа» до 1,85 млрд евро, сообщает представительство комиссии в Эстонии.
Программа Erasmus уже сейчас позволяет миллионам молодым европейцам учиться или проходить практику за границей. Это дает молодежи опыт, увеличивает их осведомленность о Европе и улучшает их будущие возможности на рынке труда.
"Я очень горжусь тем, что комиссия предложила удвоить бюджет Erasmus. Это самый большой рост за всю историю бюджетных программ ЕС. Мы должны быть смелыми. Программа поддерживает большие амбиции, которые мы имеем в связи с предоставлением молодежи более широкого спектра возможностей, созданием европейского образовательного пространства и укреплением идентитета Европы. Призываю страны-участницы и Европарламент поддержать нас, чтобы обеспечить нашим гражданам наилучшее будущее из возможных”, — сказал еврокомиссар по образованию, культуре, молодежи и спорту Тибор Наврачич.