Еврокомиссия предлагает модернизировать и упростить единую сельхозполитику ЕС

Европейская комиссия выдвинула в пятницу предложение по модернизации и упрощению единой сельскохозяйственной политики ЕС под будущий долгосрочный бюджет союза на 2021-2027 годы.
"Представленное сегодня предложение соответствует обязательствам (Евро)комиссии модернизировать и упростить единую сельскохозяйственную политику, позволяя государствам-членам воспользоваться настоящей субсидиарностью (принципом распределения помощи в зависимости от нуждаемости — ИФ), гарантируя более устойчивый сельскохозяйственный сектор в Европе и осваивая более высокий уровень целей в области охраны окружающей среды и климата", — заявил по случаю новой инициативы член ЕК по сельскому хозяйству и сельскому развитию Фил Хоган.
В Еврокомиссии исходят из того, что при многолетнем сельхозбюджете в 365 млрд евро выдвинутое предложение гарантирует, что единая сельскохозяйственная политика выдержит испытание временем, продолжит оказывать поддержку сельхозпроизводителям и сельским сообществам, будет содействовать устойчивому развитию сельского хозяйства ЕС и подтвердит устремления союза в деле защиты окружающей среды и борьбы против климатических изменений.