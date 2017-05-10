Еврокомиссия подвела промежуточные итоги внедрения единого цифрового рынка

В среду Европейская комиссия обнародовала промежуточное резюме по внедрению стратегии единого цифрового рынка. Авторы документа дают обзор достигнутых успехов, призывают Европарламент и страны-участницы быстро внедрить выдвинутые ранее предложения и предлагают дополнительные меры в сферах веб-платформ, экономики данных и кибербезопасности.

По словам вице-президента Еврокомиссии Андруса Ансипа, который отвечает за сферу единого дигитального рынка, комиссия выполнила обещание предоставить все наиболее важные для создания единого рынка инициативы. Теперь Европарламент и страны-участницы должны при первой же возможности принять эти предложения, чтобы можно было по всей Европе создать новые рабочие места и предприятия, а также начать заниматься инновациями. ”Мы хотим сделать свою стратегию более современной, чтобы она принимала во внимание все новые задачи и технологии. Нам нужна покрывающая всю Европу кибербезопасная инфраструктура, чтобы каждый человек, где бы он ни находился, мог безопасно пользоваться быстрой подключаемостью. Мы уже договорились о жестких европейских нормах по части защиты личных данных. Теперь нам следует заняться обеспечением свободного движения обезличенных данных, чтобы можно было использовать присоединенные к сети машины и услуги э-здоровья. Для получения максимальной выгоды от экономики данных необходимо наличие как системы обработка данных с высокой производительностью, так и обладающих навыками в цифровой сфере рабочей силы. Все эти отрасли крайне важны для дигитального будущего Европы”, — сказал Ансип.

С мая 2015 года, согласно стратегии общего цифрового рынка, Европейская комиссия представила 35 законодательных предложений и политических инициатив. В сегодняшнем промежуточном резюме выделены три основные сферы, нуждающиеся в дополнительных мерах со стороны ЕС: экономика данных, кибербезопасность и веб-платформы.

В области экономики данных комиссия подготовит законодательное начинание для свободного пограничного движения обезличенных данных (осень 2017) и начинание по доступности публичных данных и данных публичного сектора относительно финансирования и их повторному использованию (осень 2018).

В области кибербезопасности в сентябре 2017 года комиссия рассмотрит стратегию ЕС по кибербезопасности и полномочия Европейского департамента защиты сетей и информации (ENISA) с целью приведения их в соответствие с новой общеевропейской концепцией кибербезопасности. Комиссия намерена представить также дополнительные меры о стандартах, сертификации и маркировки кибербезопасности, чтобы сделать объединенные объекты более безопасными.

В области веб-платформ к концу 2017 года комиссия подготовит инициативу о несправедливых условиях договора и торговых обычаях на коммерческих платформах. В рамках единого цифрового рынка комиссия вступила в диалог с различными веб-платформами (например, интернет-форум ЕС, руководство по борьбе с незаконными гневными высказываниями в интернете и меморандум о взаимопонимании по вопросу продажи в интернете поддельных товаров) и планирует улучшить их координацию.