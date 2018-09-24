24.09.2018, 15:13

Еврокомиссия подает на Польшу в Европейский суд

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rus.delfi.ee
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Еврокомиссия подает на Польшу в Европейский суд
Foto: JANEK SKARZYNSKI, AFP

Сегодня Еврокомиссия решила подать иск в Европейский суд против Польши в связи с тем, что новый закон о Верховном суде страны нарушает принцип независимости судебных органов, сообщает представительство Еврокомиссии в Эстонии.

Принятый 2 апреля 2018 года закон снижает пенсионный возраст судей Верхового суда с 70 до 65 лет, в связи с чем может возникнуть ситуация, когда 27 судей из 72 должны будут выйти на пенсию.

Согласно закону, судьи имеют право ходатайствовать у президента о продлении своего мандата. Продлить мандат можно на три года, один раз продление можно обновить. Тем не менее, четких критериев, на основании которых президент должен принимать решение, не установлено. Также не предусмотрена возможность подачи апелляции в случае если прошение будет отклонено.

Еврокомиссия считает, что закон о Верхновном суде не соответствует правовым актам ЕС, поскольку подрывает принцип независимости судебных органов, включая принцип несменяемости судей.

2 июля 2018 года Еврокомиссия направила властям Польши официальное сообщение о своих замечаниях, а 14 августа — обоснованное мнение, но ответы Польши не смогли рассеять юридические сомнения Комиссии.

Переход на новую систему в Польше должен произойти уже в ближайшее время, что, по, оценке Еврокомиссии, может нанести серьезный и неисправимый урон независимости польских судов в частности и правовому строю ЕС в целом.

В связи с этим Комиссия перешла к следующему этапу и решила передать дело в Европейский суд. Также Комиссия попросил Европейский суд о назначении временных мер по обеспечению в польском Верховном суде порядка, который действовал до 3 апреля 2018 года, и ходатайствовала о рассмотрении дела в ускоренном порядке.

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