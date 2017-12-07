Еврокомиссия описала дальнейшие шаги для развития устойчивой миграционной политики

Еврокомиссия сегодня представила политический план действий, опираясь на который к июню 2018 года можно прийти к широкомасштабному соглашению в отношении миграционной политики. Руководители ЕС обсудят миграционные вопросы на встрече 14 декабря.

За прошедшие три года в ЕС начали использовать новый подход к управлению миграцией: поддерживают находящиеся под наибольшим давлением страны-члены, укрепляют защиту внешней границы ЕС и усиливают сотрудничество с партнерскими странами. В результате координированной работы чрезвычайно напряженную ситуацию смогли стабилизировать — в 2017 году количество нелегально прибывших в ЕС уменьшилось на 63%, — но тенденции ближайших лет и такие факторы, как демографическая ситуация и ситуация с безопасностью в ЕС и по соседству с ним, показывают, что миграция останется на повестке дня еще на десятилетия.

"Кризисная ситуация начинает проходить, но очевидно, что миграционные вопросы останутся актуальными для целого поколения европейцев. Европа должна в срочном порядке начать использовать надежные и в будущем средства, чтобы ответственно и справедливо управлять миграцией. За последние три года мы сделали большие успехи, но теперь пришло время сформировать предложения для правовых актов и начать применять эти правовые акты в повседневной жизни", — отметил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Сегодня комиссия порекомендовала руководителям ЕС продолжить прежнюю работу и обеспечить гладкое движение вперед реформой Общей европейской системы по предоставлению убежища, еще больше укрепить партнерства с третьими странами, продолжить поиски легальных возможностей прибытия в Европу и обеспечить в дальнейшем достаточное финансирование.

Обсуждения предложений комиссии реорганизовать Общую европейскую систему по предоставлению убежища продвигались очень медленно, и поэтому важно, чтобы Европейский совет оживил дискуссию о том, как более результативно и справедливо уравновесить солидарность и ответственность. Учитывая разные точки зрения, при преобразовании Дублинской системы можно было бы исходить из принципа, что обязательное переселение применяли бы в серьезных кризисных ситуациях, но в менее сложных ситуациях это основывалось бы на добровольных обязательствах стран-членов. Комиссия рекомендует совету рассмотреть рекомендации комиссии в целом и выразить поддержку пересмотру Дублинского соглашения к июню 2018-го.

Для незамедлительного предложения помощи странам-членам в защите внешней границы ЕС должен обеспечить полную рабочую готовность Европейского департамента пограничной и береговой охраны к марту 2018-го, чтобы довести до конца создание эффективной системы администрирования внешней границы.

Внешнее измерение миграционной политики следует укрепить, чтобы обеспечить полное применение соглашения ЕС — Турция и более мощное сотрудничество с третьими странами и учреждениями ООН. Теперь ЕС должен быть готов начать использовать дополнительные средства для предназначенного для поддержки находящихся в Турции беженцев фонда ЕС, укрепить стратегическое партнерство с Африканским союзом и его членами, реализовать проекты первого этапа программы внешних инвестиций ЕС и пополнить средства Северо-африканской ветви Африканского фонда доверия ЕС.

Чтобы люди не решали в пользу нелегальной миграции и бизнес-модель занимающихся контрабандой людей и нелегально доставляющих людей через границу была сломана, ЕС должен предложить альтернативы опасным поездкам тем, что откроет для действительно нуждающихся в защите людей защищенный и безопасный путь в Европу. Это одновременно предполагает, что страны-члены к маю 2109 года переселят еще 50 000 уязвимых беженцев. В то же время страны-члены должны создать возможности для быстрой и эффективной отправки и приема обратно тех людей, которые не имеют права оставаться в ЕС.

Управление миграцией — это сложная задача, для которой нужны денежные инвестиции. Начиная с 2015 года ЕС увеличил объем доступных через Фонд предоставления убежища, миграции и внутренней безопасности денежных средств и финансирование департаментов ЕС почти на 75%. Думая о будущем, руководители ЕС должны взвесить, как обеспечить финансирование внешнего измерения миграции и гарантировать быстрое начало использования ресурсов, чтобы заняться первопричинами миграции и обеспечить защиту беженцев и мигрантов. Опыт последних трех лет следует учитывать в многолетних финансовых рамках (бюджет ЕС на 7 лет), которыми одновременно следует предусмотреть гибкие средства для реагирования на будущие миграционные проблемы.