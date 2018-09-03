Еврокомиссия объявляет ежегодный конкурс молодых переводчиков

В этом году интересующиеся языком молодые люди переводят тексты на тему культурного наследия. Эту тему выбрали потому, что 2018 год объявлен годом культурного наследия в Европе.

Участники могут выбрать из 24 официальных языков ЕС два любых языка, при этом возможных языковых комбинаций всего 552.

Сначала школам нужно зарегистрироваться на сайте http://ec.europa.eu/translatores. Зарегистрироваться можно с 1 сентября до полудня 20 октября 2018 года на любом из 24 официальных языков ЕС.

Затем Еврокомиссия попросит 751 школу, которые выберут случайным образом, представить имена участвующих в конкурсе 2-5 учащихся. Учащиеся могут быть гражданами любого государства и должны быть 2001 года рождения.

Конкурс пройдет 22 ноября во всех участвующих школах одновременно.

Победителей — из каждой страны одного — объявят в начале февраля 2019 года. Они получат свою награду на церемонии, которая состоится весной 2019 года в Брюсселе.

Также им дадут возможность встретиться с переводчиками генерального директората Еврокомиссии по письменному переводу, то есть с теми людьми, которые оценивали их переводы, и обменяться мнениями о переводе.