Еврокомиссия обсуждает санкции за несоблюдение ценностей ЕС

В Брюсселе рассматривают два варианта мер - санкции против стран, нарушающих базовые ценности, либо материальное поощрение для государств, придерживающихся принципов ЕС.

В Европейской комиссии рассматривают возможность увязать получение дотаций от Евросоюза со следованием принципам верховенства права. Об этом заявил в среду, 10 января, в Брюсселе еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер. По его словам, существуют два варианта: ввести санкции против стран, нарушающих базовые ценности ЕС, или материальное поощрение для государств, придерживающихся законов объединенной Европы. Решение, отметил еврокомиссар, должно быть принято до Пасхи по григорианскому календарю.

Речь идет о формировании долговременных финансовых критериев Евросоюза, в которых будут заложены политические приоритеты и размеры выплат из бюджета ЕС с 2021 года, подчеркивает агентство AFP. При этом, по словам Эттингера, введение подобных критериев возможно только при единогласной поддержке всех государств Евросоюза. Это в свою очередь может привести к тому, что страны, которым грозят подобные санкции, могут блокировать принятие решения.

В настоящее время ЕС ведет расследование сомнительной реформы польской системы правосудия. Евросоюз, ряд западных государств и правозащитники видят в этих изменениях реальную угрозу независимости судов в Польше. Начатая Брюсселем процедура может привести к лишению Варшавы права голоса в ЕС.