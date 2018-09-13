13.09.2018, 08:20

Еврокомиссия настаивает на окончании пограничного контроля внутри ЕС


Deutsche Welle
EST
Politseinikud loevad inimesi üle, et teha kindlaks, kas kõik bussi mahuvad. Buss sõidab mööblimajast edasi lähedal asuvasse Freilassingu raudteejaama.
фото иллюстративноеFoto: Teele Tammeorg

Европейская комиссия настаивает на прекращении пограничного контроля внутри Европейского Союза. Об этом заявил в интервью газетам медиагруппы Funke в четверг, 13 сентября, комиссар ЕС по миграции Димитрис Аврамопулос. По его словам, следует "как можно скорее вернуться к нормальному принципу действия" Шенгенского соглашения.

Аврамопулос намерен 13 сентября представить в Брюсселе детали предложения Еврокомиссии по миграционной политике. Шенгенское соглашение еврокомиссар назвал "одним из крупнейших достижений европейской интеграции". Новые предложения будут способствовать защите соглашения, считает он. "У нас нет необходимости когда-нибудь построить "крепость Европу", — подчеркнул комиссар ЕС.

В настоящее время пограничный контроль действует на границе Германии и Австрии. Контроль за собственными границами в Евросоюзе также осуществляют Франция, Дания, Швеция и Норвегия, которая не входит в состав ЕС, но является членом Шенгенского пространства. Власти этих стран объясняют подобный шаг желанием гарантировать безопасность на фоне миграционного кризиса.

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