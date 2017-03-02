Еврокомиссия напомнила странам-членам ЕС о необходимости увеличить темп переселения беженцев

В четверг Еврокомиссия обнародовала три отчета, в которых напоминает странам-членам Евросоюза о необходимости увеличения темпа переселения беженцев. Это необходимо для того, чтобы уменьшить эмиграцию в Италию и Грецию. До сих пор лишь единицы выполнили свои обязательства.

Несмотря на то, что февраль 2017 был рекордным с точки зрения уровня миграции, темп переселения все же остается ниже ожидаемого, а также ниже ежемесячных целей. Для Греции Евросовет установил ”планку” на уровне минимум 3 000 мигрантов ежемесячно, для Италии — минимум 1 500. К настоящему моменту реализовано 13 546 переселений: 3 936 — из Италии, 9 610 — из Греции. Нынешний темп не позволяет переселить всех пребывающих в Греции и в Италии мигрантов, имеющих на это законное право, к сентябрю 2017 года. В то же время, это осуществимо. В настоящий момент лишь две страны — Мальта и Финляндия — выполнили свои обязательства в отношении как Италии, так и Греции. Некоторые же страны-члены ЕС (Венгрия, Австрия и Польша) отказываются следовать программе, другие же (Чехия, Болгария, Хорватия, Словакия) — лишь частично.

Несмотря на это, прежние успехи переселения — многообещающие. В рамках программы ЕС страны-члены предложили безопасные и законные возможности для переселения 14 422 лицам из 22 504. В их числе — 3 565 сирийцев на основании соглашения между ЕС и Турцией. Эстония, Финляндия, Ирландия, Голландия, Швеция, Объединенное Королевство, а также присоединившиеся к программе Швейцария, Лихтенштейн и Исландия свои обязательства уже выполнили.