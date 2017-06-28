Еврокомиссия инициировала дискуссию о будущем бюджета ЕС

Европейская комиссия опубликовала дискуссионный документ, который затрагивает влияние возможных сценариев будущего Европы на бюджет Евросоюза.

Бюджет ЕС сталкивается со сложными задачами, и приходится делать больше с меньшим количеством денег. Поэтому ЕС должен более активно заниматься такими новыми политическими сферами, как миграция, внутренняя и внешняя безопасность и оборона.

Кроме того, Европа должна сохранять свои лидирующие позиции на мировой арене, являясь крупнейшим поставщик гуманитарной помощи и содействия в развитии, а также лидером в борьбе с изменением климата. Это все должно быть достигнуто с помощью бюджета ЕС, который пострадает от выхода Великобритании из союза.

Дискуссионный документ представляет пункты, которые необходимо обсудить. Они основываются на пяти сценариях будущего Евросоюза и его государств-членов: все останется как сейчас, будет меньше сотрудничества, страны будут двигаться в перед с разной скоростью, будет делаться меньше, но активнее или же объемы сотрудничества увеличатся.

Каждый из данных сценариев повлечет за собой различные последствия и повлияет на бюджет ЕС. Среди возможных вариантов для получения финансирования приводятся сокращение текущих расходов и увеличение доходов.

Документ также описывает основные характеристики бюджета ЕС и главные тенденции важнейших сфер, например, сплоченности и сельского хозяйства. Также документ затрагивает отдельные темы, как добавленная стоимость финансирования ЕС и влияние финансирования на структурные реформы государств-членов.