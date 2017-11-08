Еврокомиссия хочет ускорить переход на ”зеленые” автомобили

Еврокомиссия представила новые цели, связанные со среднем выбросом CO2 легковых и грузовых автомобилей, который начнут действовать в 2025 и 2030 годах. Цель — ускорить переход на транспортные средства с малым количеством выбросов и без выбросов.

Средние выбросы CO2 новых автомобилей должны к 2030 году быть на 30% меньше уровня 2021 года. Данные предложения являются шагом в направлении к современной сберегающей экономике Европы, чистого воздуха в городах и лучшей интеграции источников возобновляемой энергии в энергосистемы настоящего и будущего.

Данный пакет мер также установит, каким образом ЕС будет выполнять обязанности, исходящие из Парижского соглашения по климату. В рамках соглашения, Европа обязана к 2010 году уменьшить выбросы минимум на 40%.

Пакет мер содержит новые нормы CO2, которые помогут производителям внедрить инновации и вывести на рынок экологичные автомобили, а также инвестиционные решения для использования инфраструктуры альтернативных источников энергии по всей Европе.

Директива затронет и автобусные перевозки, стимулируя автобусное сообщение дальнего следования по всей Европе, чтобы уменьшить использование автомобилей, сократить объем выбросов и перегруженность дорог.