Еврокомиссия хочет создать новую систему реагирования на природные катастрофы

Европейская комиссия озвучила амбициозные программы, предназначенные для улучшения готовность Европы реагирования на стихийные бедствия. Для этого планируется создать специальный резерв — rescEU.

В 2017 году в результате стихийных бедствий в Европе погибли 200 людей и пострадало боле миллиона гектаров леса. Предложения ЕК основываются на двух основных мерах: усиление совместной деятельности и предотвращение и готовность к катастрофам.

Резерв rescEU предназначен для поддержания потенциала гражданской защиты на европейском уровне, куда входят пожарные самолеты, специальные водяные насосы, спасательные и поисковые группы, полевые больницы и группы чрезвычайной медицины.

Данный резерв должен помочь странам, когда они сами справиться не в состоянии. Евросоюз будет покрывать все связанные с rescEU расходы. Управлять резервом и принимать решения по его использованию будет Еврокомиссия, чтобы поддержать страны при потопах, лесных пожарах, землетрясениях и других катастроф.

Также будет улучшена готовность самих стран для противостояния природными катастрофам. Они получат финансирования на расходы по адаптации, улучшению, транспорту и эксплуатации. Эти средства будут доступны в случае катастрофы.

Данное предложение также должно обобщить административные процедуры и облегчить их, чтобы уменьшит всевозможные задержки при получении необходимой помощи.

Система гражданской защиты ЕС работает на добровольческой основе, через которую ЕС координирует добровольную помощь одних стран другим странам, просящим о ней. Данным процессом руководят из координационного центра в Брюсселе.

Система гражданской защиты ЕС охватывает все государства-члены Евросоюза, а также не входящие в ЕС страны, как Исландия, Норвегия, Сербия, Македония, Черногория и Турция. Эти страны также смогут участвовать в деятельности rescEU.