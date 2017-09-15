Еврокомиссия хочет провести реформу финансирования партий

Еврокомиссия представила два законодательных предложения для упрощения организации гражданской инициативы в Европе и увеличения прозрачности финансирования партий и политических целевых учреждений.

”С помощью этих предложений мы дадим европейцам возможность участвовать в демократическом процессе. Мы хотим сделать гражданскую инициативу доступной для всех жителей Европы и, понизив возрастной порог с 18 до 16 лет, привлечем еще 10 миллионов молодых европейцев помочь сформировать политический план действий ЕС”, — сообщил вице-президент ЕК Франс Тиммерманс.

Партийная реформ позволит европейским партиям так организовать свое финансирование, чтобы оно лучше отражало демократические выборы европейцев на выборах в Европарламент.

Европейская гражданская инициатива позволяет гражданам ЕС требовать от Еврокомиссии новые законодательные предложения. За последние пять лет более восьми миллионов европейцев поддержали и сформировали политический план действий ЕС. Реформа должна упростить подачу заявлений, а также позволит 16-летним молодым людям принять участие в процессе.

Что касается реформы финансирования партий, то она направлена на увеличение прозрачности — чтобы люди знали, кому отдают голоса. Также она должна улучшить демократическую легитимность, чтобы финансирование лучше отражало европейский электорат, и обеспечить выполнение регламента для борьбы со злоупотреблением и обратного востребования средств. Данную реформу нужно провести до выборов в Европарламент 2019 года.

Предложения комиссии создадут более четкую связь между разделением мест в Европарламенте и финансировании партий, увеличив основывающуюся на полученных голосах часть финансирования с 85% до 95%. На данный момент 15% средств разделяются между всеми партиями, независимо от их числа представителей.

После реформы партии также должны будут выполнять требование по размещению логотипа партии европейского уровня и четкой политической программы на своем сайте.

Представленные ЕК предложения теперь должны одобрить Европарламент и Совет Европы.