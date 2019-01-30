Еврокомиссия хочет отказаться от единогласного принятия решений по вопросам налоговой политики ЕС

Единогласного решения зачастую невозможно достичь при обсуждении вопросов о серьезных понижениях налогов, что влечет за собой дорогостоящие задержки, и в итоге могут быть приняты политические меры, не являющиеся оптимальными.

Поэтому ЕК предлагает перейти на систему принятия решений квалифицированным большинством голосов, которая позволила бы быстрее добиться более демократичных и приносящих плоды компромиссов и использовать весь потенциал данной области. В такой системе мог бы внести свой вклад и Европарламент, имеющий сейчас лишь консультативную роль.

Из-за требования единогласного решения многие важные предложения, касающиеся экономического роста, конкурентоспособности и справедливого налогообложения на едином рынке годами оставались заблокированными.

Для перехода на систему квалифицированного большинства голосов ЕК предлагает четыре этапа. Первый этап — отказаться от принципа единогласного принятия решений, которые призваны улучшить сотрудничество государств-членов и помощь в борьбе с налоговым мошенничеством, сокрытия налогов и уклонения от их уплаты.

Второй этапе — при переговорах о налоговых мерах при борьбе с климатическими изменениями, в сохранении окружающей среды и общественного здоровья. Третий этап — внедрение порядка голосования, требующего квалифицированного большинства голосов. порядок принятия решений может коснуться НДС и акцизов, а четвертый этап коснется переговоров об общей консолидированной базе налога на прибыль и новой системы обложения цифровой экономики.

Еврокомиссия предлагает реализовать первый и второй этапы как можно скорее, а третий и четвертый — к концу 2025 года.