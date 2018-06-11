Еврокомиссия хочет на 60% увеличить финансирование защиты окружающей среды и климата

Европейская Комиссия предложила увеличить финансирование следующего долгосрочного бюджета ЕС на 2021‒2027 годы почти на 60% в связи с программой финансирования охраны окружающей среды, природы и климата LIFE, сообщает eeas.europa.eu.

Программа LIFE принадлежит к числу финансовых инструментов ЕС, для которых Европейская Комиссия предлагает пропорционально наибольшее повышение финансирования, с бюджетом в 5,45 миллиардов евро на 2021‒2027 гг. Комиссия внедрила действия по сохранению климата во все программы расходов ЕС, в частности, в политику сближения, региональное развитие, энергетику, транспорт, исследования и инновации, Единую аграрную политику ЕС, а также в политику экономического развития ЕС, превращая бюджет Европейского Союза в мощный инструмент для поддержки экологической устойчивости. Для реализации Парижского соглашения и выполнения Целей ООН в области устойчивого развития Комиссия предлагает укрепить усилия по финансированию программ ЕС в области изменения климата, чтобы как минимум 25% всех затрат ЕС шли на связанные с этим цели.

Главные особенности новой программы LIFE: