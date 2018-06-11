11.06.2018, 12:51

Еврокомиссия хочет на 60% увеличить финансирование защиты окружающей среды и климата


rus.delfi.ee
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Vihmane pühapäev pargis
Foto: Heiki Rebane

Европейская Комиссия предложила увеличить финансирование следующего долгосрочного бюджета ЕС на 2021‒2027 годы почти на 60% в связи с программой финансирования охраны окружающей среды, природы и климата LIFE, сообщает eeas.europa.eu.

Программа LIFE принадлежит к числу финансовых инструментов ЕС, для которых Европейская Комиссия предлагает пропорционально наибольшее повышение финансирования, с бюджетом в 5,45 миллиардов евро на 2021‒2027 гг. Комиссия внедрила действия по сохранению климата во все программы расходов ЕС, в частности, в политику сближения, региональное развитие, энергетику, транспорт, исследования и инновации, Единую аграрную политику ЕС, а также в политику экономического развития ЕС, превращая бюджет Европейского Союза в мощный инструмент для поддержки экологической устойчивости. Для реализации Парижского соглашения и выполнения Целей ООН в области устойчивого развития Комиссия предлагает укрепить усилия по финансированию программ ЕС в области изменения климата, чтобы как минимум 25% всех затрат ЕС шли на связанные с этим цели.

Главные особенности новой программы LIFE:

ТОП

  • Повышенное внимание к чистой энергии: одна из главных целей новой программы LIFE ‒ стимулирование инвестиций и оказание поддержки деятельности в области чистой энергии, особенно в тех регионах Европы, которые отстают от других в переходе на чистую энергию.
  • Повышенное внимание к природе и биологическому разнообразию: новая программа LIFE окажет поддержку проектам, продвигающим передовые методы охраны природы и биоразнообразия, а также новые специальные Стратегические проекты по охране природы для всех государств-членов ЕС. Данные проекты помогут внедрить связанные с биоразнообразием задачи в другие политические и финансовые программы, например, в сельское хозяйство и развитие сельских территорий, обеспечивая более последовательный подход ко всем отраслям.
  • Постоянная поддержка многооборотной экономики и смягчение последствий изменения климата: новая программа продолжит содействовать реализации важных задач политики ЕС, таких как переход к многооборотной экономике, защита и повышение качества воздуха и воды на территории ЕС, реализация рамочной политики по вопросам климата и энергетики до 2030 года и выполнение обязательств ЕС в рамках Парижского соглашения об изменении климата.
  • Простой и гибкий подход: новая программа создана, чтобы стать более простым и гибким инструментом, предоставляющим более широкий географический доступ. Она будет сосредоточена на разработке и внедрении инновационных методов реагирования на трудности, связанные с окружающей средой и климатом. Кроме того, она обеспечит достаточную гибкость для решения новых, имеющих решающее значение приоритетных задач.
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